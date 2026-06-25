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Atitude de seguranças com filho de Neymar gera debate: 'Teve que explicar'

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Davi Lucca e Neymar durante partida do Brasil. (Foto: Reprodução)
Davi Lucca e Neymar durante partida do Brasil. (Foto: Reprodução)

Após a partida entre Escócia e Brasil por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o filho de Neymar, Davi Lucca tentou entrar no gramado para encontrar o pai e comemorar o resultado ao lado dele, mas acabou sendo brevemente impedido por dois seguranças que faziam o controle de acesso ao campo.

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    Pouco depois, a situação foi resolvida e o filho de Neymar conseguiu entrar no gramado. Davi Lucca e o pai, de 34 anos, se encontraram e se abraçaram em meio à comemoração da classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo.

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    Nas redes sociais, torcedores se divertiram com a situação e repercutiram a brincadeira entre internautas.

    Veja a repercussão:

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    Como foi a estreia de Neymar pelo Brasil nesta Copa do Mundo

    Em Miami, a torcida brasileira pedia por Neymar desde os seis minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0. Os gritos de "Neymar, Neymar" voltaram fortes aos 14, um minuto antes de Matheus Cunha fazer o terceiro. Aos 27, o técnico Carlo Ancelotti decidiu chamar o atacante.

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    ➡️ Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'

    Neymar ao lado de Carlo Ancelotti em partida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    O camisa 10 do Brasil correu, voltou para ajudar a marcação no meio-campo e se tornou o cobrador oficial de bolas paradas. Foram dois escanteios e uma falta batida pela meia-esquerda. Por aquele lado, também deu a única finalização a gol, num chute à meia altura que o goleiro Angus Gunn defendeu sem maiores problemas.

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    A estreia de Neymar em sua quarta Copa do Mundo não teve o brilhantismo das outras três, mas a julgar pela festa da torcida e pelo sorriso de quem cedeu seu lugar em campo, teve ao menos o mesmo impacto.

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