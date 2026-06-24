Suíça x Canadá: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo Suíça vence e avança na primeira posição

A Suíça venceu a seleção do Canadá e se classificou, em primeiro lugar do grupo B, para as eliminatórias da Copa do Mundo. Os dois times já estão garantidos na próxima fase, enquanto Catar foi eliminado e a Bósnia pode avançar como melhor terceira colocada.

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Como foi o jogo?

A Suíça derrotou o Canadá por 2 a 1, em Vancouver, e assegurou a primeira colocação do Grupo B na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções entravam em campo empatadas com quatro pontos, e o confronto direto decidiu quem avançaria como líder. Johan Manzambi foi decisivo, com um gol e uma assistência, enquanto os canadenses reagiram tarde demais para evitar a derrota em casa.

O primeiro tempo terminou sem gols, apesar do domínio suíço na posse de bola. Após o intervalo, a Suíça abriu 2 a 0 com gols de Rubén Vargas e Manzambi em apenas 12 minutos. Promise David diminuiu para o Canadá logo após entrar, mas Gregor Kobel segurou a pressão final dos anfitriões. Os suíços somam sete pontos e enfrentarão um terceiro colocado nas oitavas, enquanto o Canadá avança como segundo com quatro pontos.

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Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

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Domínio suíço não se traduz em gols antes do intervalo

A Suíça assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos e criou a primeira grande chance aos 11, quando Breel Embolo finalizou de dentro da área e Maxime Crépeau fez boa defesa. O time europeu manteve a posse de bola e pressionou, mas encontrou dificuldade para transformar o volume em oportunidades claras. Aos 32 minutos, uma confusão entre Granit Xhaka e Cyle Larin rendeu cartões amarelos para os dois jogadores.

O fim do primeiro tempo trouxe chances para os dois lados. Larin obrigou Kobel a trabalhar aos 33 minutos, e Vargas respondeu logo em seguida com chute defendido por Crépeau. Xhaka desperdiçou cobrança de falta aos 38, mandando por cima do gol. O Canadá cresceu na reta final da etapa: Ali Ahmed finalizou fraco aos 41, e Jonathan David mandou para fora aos 44. O intervalo chegou com o placar zerado, apesar da superioridade suíça na posse.

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Suíça castiga no início, Canadá reage mas esbarra em Kobel

A Suíça precisou de menos de um minuto no segundo tempo para abrir o placar. Aos 46, Manzambi cruzou pela direita, a bola passou por toda a área e sobrou para Vargas na esquerda. O chute de perna direita bateu na trave e entrou: 1 a 0. A vantagem se ampliou aos 57 minutos, quando Embolo segurou a bola sob pressão e deixou para Manzambi finalizar firme. O placar saltou para 2 a 0, e o Canadá precisava reagir rapidamente.

A resposta canadense veio com substituições e uma mudança de postura. Promise David entrou aos 75 minutos e marcou logo na sequência: Nathan-Dylan Saliba dominou com categoria, driblou o marcador e serviu o atacante, que finalizou de direita para fazer 2 a 1. A partir daí, o Canadá pressionou em busca do empate. Derek Cornelius cabeceou para fora aos 79, Promise David teve cabeceio defendido por Kobel aos 90+3, e Alistair Johnston também parou no goleiro suíço aos 90+6. A Suíça resistiu e confirmou a vitória.