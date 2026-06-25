Paulo Calçade não aprova atuação do Brasil em vitória sobre a Escócia: 'Pobre' Seleção Brasileira garantiu primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia por 3 a 0, na última quarta-feira (24), nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo não convenceu o jornalista Paulo Calçade. Ao analisar o confronto, ele apontou que a equipe do técnico Carlo Ancelotti mostrou deficiências no confronto.

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A opinião do comentarista aconteceu durante a programação da ESPN após a vitória do Brasil. Calçade destacou que a tendência, se o time não melhorar, é que a Seleção enfrente dificuldades na próxima etapa do Mundial.

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— Achei ainda uma equipe pobre. A subida de pressão hoje foi um horror. Mas fez o gol, que o Rayan roubou a bola, tudo bem. Em uma saída de bola, onde o goleiro resolve sair jogando e foi uma grande mancada. Mas em diversos momentos, se viu o Vini Jr sozinho chamando o time e tuda a marcação desencaixada — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— A equipe só jogou pelo lado esquerdo. Se alguém falar mal do Rayan, é preciso entender o contexto. Ele foi absolutamente esquecido no jogo. Algumas bolas foram para ele só. Então, o Brasil fez os gols reagindo aos erros da Escócia, o que faz parte do jogo. Mas não foi uma pressão maravilhosa, contra um adversário bom. Se for jogar contra Japão ou Holanda nesse nível de hoje, a gente vai ter problemas — concluiu.

Como foi Escócia x Brasil?

A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami.