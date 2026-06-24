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Vidente aponta resultado de Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Difícil'

Seleção Brasileira busca triunfo para garantir primeiro lugar do grupo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 08:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção Brasileira entra em campo às 19h (de Brasília) (Foto: Divulgação)
Seleção Brasileira entra em campo às 19h (de Brasília) (Foto: Divulgação)

Brasil e Escócia se enfrentarão em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O canal Renascer das Cartas publicou no YouTube um vídeo com uma previsão para o duelo. A partida está marcada para esta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília). Segundo o tarólogo Luiz Filho, as energias do Brasil "estão acima" das escocesas.

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    O jogo será decisivo pela liderança do Grupo C. A Seleção Brasileira e Marrocos somaram quatro pontos, enquanto Escócia tem um a menos e Haiti, eliminado, não conquistou nenhum. O Brasil lidera devido ao saldo de gols, primeiro critério de desempate do torneio.

    Vini Jr. e Neymar em treinamento do Brasil antes de duelo contra a Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)
    Vini Jr. e Neymar em treinamento do Brasil antes de duelo contra a Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

    Para esta partida, a Seleção Brasileira não contará com Raphinha, que se recupera de uma lesão sofrida contra o Haiti, na sexta-feira (19). O jogador não foi retirado da lista de atletas da Copa, e a comissão técnica prevê seu retorno em breve.

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    Previsão para Brasil x Escócia

    Segundo o tarólogo Luiz Filho, o adversário da Seleção Brasileira entrará em campo buscando o resultado, com postura ativa, causando grandes sustos e tentando dominar a partida, porém apresentando algumas dificuldades aparentes:

    - Vemos alguns problemas identificados para a Escócia, me parece uma seleção bem ativa no jogo, com a necessidade de dosar de maneira precisa seus toques, criação de jogadas e movimentação de jogadores. Vejo uma equipe bem corajosa, que pode problematizar o jogo para o Brasil, importante neutralizar bem e amenizar os danos da Escócia.

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    Pelo lado da Seleção Brasileira, a energia está positiva, mas há algo que chama atenção:

    - Aqui vemos que o Brasil precisa melhorar a jogabilidade, ajustar e refletir sobre o jogo, relacionando a forma de armar e criar as jogadas, buscando uma facilitação do jogo. Mesmo assim, vemos algo estável no jogo do Brasil, um viés que possibilita o aumento da confiança no jogo, buscando domínio do adversário e projeção em campo, visando jogadas de velocidade.

    Luiz finalizou sua leitura sobre o jogo. O tarólogo prevê um confronto equilibrado, com muitas faltas para ambos os times e grande possibilidade de empate:

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    - Sobre o jogo, vemos que temos possibilidade de empate, mas que será um jogo difícil, trucando que com possíveis discussões, aqui pode indicar até algumas expulsões e chegadas duras dos adversários, um jogo mais ríspido. Mas vejo as energias do Brasil bem acima.

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