Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre Atacante defendeu o país na Copa de 1982, mas foi ausência contra a Seleção Brasileira

Brasil e Escócia se enfrentam pela Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), mas, durante o Mundial de 1986, o confronto entre as equipes foi marcado por uma coincidência: a seleção escocesa contava com um atacante chamado Alan Brazil. Infelizmente, o tão esperado encontro Brasil x Brazil não aconteceu, porque o jogador passou mal com o calor extremo do verão espanhol. Longe dos gramados, viu a vitória verde-amarela por 4 a 1.

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Naquela edição do torneio, Alan atuou por 53 minutos durante a vitória por 5 a 2 sobre a Nova Zelândia e por outros 14 minutos no empate por 2 a 2 com a União Soviética. A sua seleção deixou a competição na fase de grupos, atrás de brasileiros e soviéticos na tabela.

Brazil, de 67 anos, hoje é radialista no Reino Unido. Nos tempos de jogador, marcou 120 gols e defendeu as camisas de gigantes ingleses como Tottenham Hotspur e Manchester United. E o seu sobrenome é de fato o da família, não um apelido. A carreira de sucesso no esporte mais amado pelos brasileiros foi uma feliz coincidência.

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Brasil x Escócia em Copas do Mundo

O jogo da Copa do Mundo de 1982 não foi o único entre as duas seleções: nesta quarta, Brasil e Escócia se enfrentarão pela quinta vez em Mundiais, com histórico favorável para os brasileiros:

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1974 - Brasil 0 x 0 Escócia

1982 - Brasil 4 x 1 Escócia

1990 - Brasil 1 x 0 Escócia

1998 - Brasil 2 x 1 Escócia

Na atual edição, os escoceses tentam evitar desfecho similar ao de 44 anos atrás. Com um empate, a seleção europeia já terá grandes chances de classificação para o mata-mata. A partida acontece às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).