logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Golaço em Marrocos x Haiti agita torcedores do Brasil: 'Absurdo'

Equipe centro-americana já está eliminada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Isidor, jogador do Haiti, comemorando o gol contra o marrocos na Copa do Mundo
Wilson Isidor marcou de pé direito o segundo gol do Haiti (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enquanto o Brasil enfrenta a Escócia em Miami, um golaço em Marrocos e Haiti, adversários do Grupo C, chamou atenção nas redes sociais. A partida disputada no Mercedes-Benz Stadium influencia na classificação da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade
  • Técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi observa treino antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo

    Marrocos poupa elenco em jogo decisivo contra o Haiti na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Cena de Everaldo Marques em Escócia x Brasil viraliza: 'Não tem'

    Após abrir o placar com um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bounou e levar o empate nos pés de Hakimi, Wilson Isidor, atacante do Haiti, marcou um gol de rara felicidade para a equipe centro-americana. O centroavante do Sunderland, da Inglaterra, acertou um chute de fora da área, e a bola morreu no ângulo direito, sem chances para o arqueiro.

    Confira a reação de alguns torcedores do Brasil:

    Jogadores de Marrocos Haiti, seleções no grupo do Brasil, em dividida
    Haiti e Marrocos duelam em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo, mesmo do Brasil Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil?

    Nesse momento, Haiti Marrocos vão empatando em 2 a 2. Porém, uma vitória haitiana pode mexer com o grupo C da Copa do Mundo. E, em um dos cenários, o resultado favorece a Seleção Brasileira, caso confirme sua vitória contra a Escócia. Se não, Marrocos pode estar ameaçado no grupo. 

    continua após a publicidade

    Se o Haiti vencer Marrocos e o Brasil vencer

    • A Seleção Brasileira vai a 7 pontos e garante a classificação em primeiro lugar. Enquanto Marrocos, com 4 pontos, se classifica em segundo, já que Escócia e Haiti fechariam a fase de grupos com 3 pontos.

    Se o Haiti vencer Marrocos e a Escócia vencer o Brasil

      1.
    1. Em caso de derrota brasileira contra os escoceses e o Haiti confirmar a vitória sobre Marrocos, a Escócia se beneficia. Isso porque os europeus vão a 6 pontos, enquanto o Brasil seguiria em segundo, com 4 pontos. Já Marrocos se prejudica, pois, com a derrota para o Haiti, os africanos estacionam nos 4 pontos e terminam em terceiro no grupo C. Assim dependerão, após a última rodada, de ficar entre os 8 melhores terceiros colocados gerais.

    ➡️Por que Messi, CR7, Yamal e outros usam patch especial na camisa na Copa? Entenda

    É importante ressaltar que o Haiti já está eliminado e, independentemente da vitória nesta quarta-feira (24), não conseguiria chegar ao terceiro lugar. Isso porque, mesmo igualando a Escócia, com 3 pontos, os haitianos não ultrapassam os escoceses devido ao confronto direto — vencido pela Escócia.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade


    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega
    Futebol InternacionalHaaland vê França como favorita ao título da Copa do MundoHá 9 minutos
    Copa do Mundo 2026Japão x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 10 minutos
    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Cena de Everaldo Marques em Escócia x Brasil viraliza: 'Não tem'Há 15 minutos
    PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
    Copa do Mundo 2026PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x EscóciaHá 15 minutos
    Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil?Há 20 minutos
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
    Seleção BrasileiraVini Jr iguala feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história das CopasHá 20 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Gol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo'
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
    Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da Copa
    Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
    Torcedores do Brasil celebram gol em Marrocos x Haiti: 'Não são'
    Vini Jr comemora gol com o punho cerrado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Especialista de arbitragem bate o martelo em gol anulado de Vini Jr
    Vini Jr. dribla o goleiro da Escócia para abrir o placar
    Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?
    Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção
    Vini Jr bate nas mãos de Rayan na comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia
    Torcedores de Flamengo e Vasco reagem a gol em Brasil x Escócia: 'União Flasco'
    Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Brasil x Escócia: brasileiros dominam arquibancadas em clima amigável
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Cucurella sobre dupla com Vini Jr no Real Madrid: 'Se não voltar para marcar'
    Ronaldinho fala com jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia
    Ronaldinho Gaúcho aparece à beira do campo antes de Brasil x Escócia
    Time da Bósnia perfilado comemorando após vitóa contra o Catar na Copa do Mundo
    Bósnia x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo
    Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos
    Confira escalação da Escócia contra o Brasil
    Técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi observa treino antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo
    Marrocos poupa elenco em jogo decisivo contra o Haiti na Copa do Mundo