Golaço em Marrocos x Haiti agita torcedores do Brasil: 'Absurdo' Equipe centro-americana já está eliminada

Enquanto o Brasil enfrenta a Escócia em Miami, um golaço em Marrocos e Haiti, adversários do Grupo C, chamou atenção nas redes sociais. A partida disputada no Mercedes-Benz Stadium influencia na classificação da Seleção Brasileira.

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Após abrir o placar com um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bounou e levar o empate nos pés de Hakimi, Wilson Isidor, atacante do Haiti, marcou um gol de rara felicidade para a equipe centro-americana. O centroavante do Sunderland, da Inglaterra, acertou um chute de fora da área, e a bola morreu no ângulo direito, sem chances para o arqueiro.

Confira a reação de alguns torcedores do Brasil:

QUE GOLAÇO DO HAITI



MEU DEUS



KKKKKKKKKKKKKKKKKK QUE TAPA ABSURDO pic.twitter.com/5ZaBFeIJ3f — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 24, 2026

QUE GOLAÇO DO HAITI, ABSURDO — Tadashhi 🦇 (@TadashiNks) June 24, 2026

golaço do haiti hein — batgirl ᶠᶠᶜ (@ilovdean) June 24, 2026

QUE GOLAÇO DO HAITI! 🇭🇹🇭🇹



Eles estão só pela resenha. Infelizmente, não podem ultrapassar a Escócia por causa do critério de confronto direto. pic.twitter.com/1v4CEJmYY5 — Tiago Vicente (@Tiago___Vicente) June 24, 2026

minha nossa que golaço do Haiti pqp — juan  (@wtffjuan01) June 24, 2026

Haiti e Marrocos duelam em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo, mesmo do Brasil Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil?

Nesse momento, Haiti e Marrocos vão empatando em 2 a 2. Porém, uma vitória haitiana pode mexer com o grupo C da Copa do Mundo. E, em um dos cenários, o resultado favorece a Seleção Brasileira, caso confirme sua vitória contra a Escócia. Se não, Marrocos pode estar ameaçado no grupo.

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Se o Haiti vencer Marrocos e o Brasil vencer

A Seleção Brasileira vai a 7 pontos e garante a classificação em primeiro lugar. Enquanto Marrocos, com 4 pontos, se classifica em segundo, já que Escócia e Haiti fechariam a fase de grupos com 3 pontos.

Se o Haiti vencer Marrocos e a Escócia vencer o Brasil

1 . Em caso de derrota brasileira contra os escoceses e o Haiti confirmar a vitória sobre Marrocos, a Escócia se beneficia. Isso porque os europeus vão a 6 pontos, enquanto o Brasil seguiria em segundo, com 4 pontos. Já Marrocos se prejudica, pois, com a derrota para o Haiti, os africanos estacionam nos 4 pontos e terminam em terceiro no grupo C. Assim dependerão, após a última rodada, de ficar entre os 8 melhores terceiros colocados gerais.

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É importante ressaltar que o Haiti já está eliminado e, independentemente da vitória nesta quarta-feira (24), não conseguiria chegar ao terceiro lugar. Isso porque, mesmo igualando a Escócia, com 3 pontos, os haitianos não ultrapassam os escoceses devido ao confronto direto — vencido pela Escócia.

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