Bósnia x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo Duelo teve quatro gols

Bósnia e Hezergovina e Catar se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (24) em partida realizada em Seattle nos Estados Unidos. A seleção europeia venceu o jogo por 3 a 1 com gols de Kerin Alajbegovic, Sultan Al-Brake, contra, e Ermin Mahmic. O gol de honra da equipe asiática foi marcado por Hassan Al-Haydos.

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Com o resultado, a Bósnia terminou a fase de grupos na terceira colocação com os mesmos quatro pontos do Canadá, porém perdeu no saldo de gols. Dessa forma, o time liderado por Edin Džeko precisa aguardar o resultado dos outros jogos para saber se seguirá viva na competição.

O primeiro gol da partida veio aos 29 minutos de jogo com um chute de fora da área de Kerin Alajbegovic. Aos 34, Dzeko recebeu passe por elevaçã, bateu para dentro da área e, após desvio de Sultan Al-Brake a bola acabou entrando.

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No final da primeira etapa Hassan Al Haydos diminuiu para a seleção do Catar e colcou fogo na partida. Porém, faltando 10 minutos para o final do jogo a Bósnia marcou com Ermin Mahmic e selou a vitória no estádio Lumen Field, em Seattle.

Bósnia vai aguardar a sequência da rodada para saber se estará classificada (Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Bósnia e Catar?

A seleção europeia foi superior durante boa parte do primeiro tempo e transformou o domínio em vantagem no placar. Aos 29 minutos, Kerim Alajbegovic abriu o marcador com uma bela finalização de fora da área. Pouco depois, aos 34, a pressão bósnia resultou no segundo gol após lance infeliz da defesa catari: Sultan Al Brake desviou contra a própria meta e ampliou a vantagem para 2 a 0.

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Quando a partida parecia controlada, o Catar voltou ao jogo antes do intervalo. Aos 42 minutos, Hassan Al Haydos aproveitou sobra dentro da área e diminuiu para os asiáticos, recolocando emoção no confronto antes da ida para os vestiários.

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No segundo tempo, as duas equipes criaram oportunidades, mas faltou eficiência nas finalizações. Na reta final, a Bósnia conseguiu ampliar com Ermin Mahmić.

Com a vitória, a Bósnia e Herzegovina chegou aos quatro pontos, eliminou o Catar e terminou a rodada na terceira colocação do Grupo B na Copa do Mundo. A classificação para o mata-mata, porém, ainda dependerá dos demais resultados entre os terceiros colocados.

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