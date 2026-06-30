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Rayan vira assunto na Europa após atuação pelo Brasil: 'Realmente'

Jovem atacante de 19 anos foi titular mais uma vez

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 11:00
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Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), e avançou mais uma vez na Copa do Mundo. Depois do jogo do Brasil, Rayan teve o nome muito comentado por torcedores europeus nas redes sociais.

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    • Atualmente no Bournemouth, o jovem revelado pelo Vasco já tem alguma fama no Velho Continente pelo bom desempenho na Premier League. Com as boas atuações pelo Brasil na Copa, Rayan tem ganhado cada vez mais fãs espalhados pelo mundo.

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    Mais uma vez titular contra o Japão, o atacante de 19 anos foi muito elogiado nas redes sociais. Veja os comentários com tradução abaixo:

    Rayan comemora classificação do Brasil contra o Japão
    Rayan comemora vitória do Brasil contra o Japão (Foto: Foto por LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    Veja comentários europeus sobre Rayan após jogo do Brasil

    Tradução sobre o jovem depois do jogo do Brasil: Rayan é jovem e tem um talento enorme. Não é tão bom quanto Estêvão, mas é um ótimo talento que pode virar um grande jogador.

    Tradução sobre o brasileiro: Imagine se não tivéssemos assinado com Rayan quando fizemos... e agora saísse a notícia do nosso interesse. Seríamos ridicularizados pela cidade

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    Tradução sobre Rayan após jogo do Brasil: milhares de vezes o Brasil chegou à área japonesa com Vini ou Rayan se livrando de 2 japoneses ao mesmo tempo com túneles ou dribles, ou senão com alguma genialidade de Guimarães.

    Tradução sobre o atacante brasileiro: Ele realmente teve um ótimo jogo

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