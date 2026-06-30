Rayan vira assunto na Europa após atuação pelo Brasil: 'Realmente' Jovem atacante de 19 anos foi titular mais uma vez

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), e avançou mais uma vez na Copa do Mundo. Depois do jogo do Brasil, Rayan teve o nome muito comentado por torcedores europeus nas redes sociais.

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Atualmente no Bournemouth, o jovem revelado pelo Vasco já tem alguma fama no Velho Continente pelo bom desempenho na Premier League. Com as boas atuações pelo Brasil na Copa, Rayan tem ganhado cada vez mais fãs espalhados pelo mundo.

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Mais uma vez titular contra o Japão, o atacante de 19 anos foi muito elogiado nas redes sociais. Veja os comentários com tradução abaixo:

Rayan comemora vitória do Brasil contra o Japão (Foto: Foto por LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Veja comentários europeus sobre Rayan após jogo do Brasil

Rayan is young too and a top talent

Is he as good as Estevao? NO

But is he a very good talent that might become a great player ? Yes !! https://t.co/vrg7Oe7Zes — Uńcle Marcus 🍫😋 (@marcus_tinie) June 30, 2026

Tradução sobre o jovem depois do jogo do Brasil: Rayan é jovem e tem um talento enorme. Não é tão bom quanto Estêvão, mas é um ótimo talento que pode virar um grande jogador.

Imagine if we hadn't signed Rayan when we did… and news broke now of our interest. We would get laughed out of town #afcb https://t.co/L9ZXIej8lB — Andrew (@arnoldsavoir) June 30, 2026

Tradução sobre o brasileiro: Imagine se não tivéssemos assinado com Rayan quando fizemos... e agora saísse a notícia do nosso interesse. Seríamos ridicularizados pela cidade

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Es una vil mentira esto que decís, miles de veces Brasil llegó al área japonesa con Vini o Rayan sacándose de encima 2 japoneses a la vez con caños o regates, o sino con alguna genialidad de Guimaraes. Que los alemanes no hayan tenido esa habilidad significa que tan buenos no son — gonza (@gonnnzarc) June 30, 2026

Tradução sobre Rayan após jogo do Brasil: milhares de vezes o Brasil chegou à área japonesa com Vini ou Rayan se livrando de 2 japoneses ao mesmo tempo com túneles ou dribles, ou senão com alguma genialidade de Guimarães.

He really had a great game — ChampionsOfEngland (@KenyBecks) June 29, 2026

Tradução sobre o atacante brasileiro: Ele realmente teve um ótimo jogo

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