Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira na Copa do Mundo: '100%' Árbitro brasileiro apitou Holanda x Marrocos nesta segunda-feira (29)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio já é um dos destaques da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Além da abertura do torneio, o brasileiro apitou o duelo entre Holanda e Marrocos, na noite desta segunda-feira (29), e teve o nome muito comentado entre torcedores europeus.

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Quem assistiu à partida entre as seleções se impressionou com a diferença dos critérios utilizados por Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo e no Campeonato Brasileiro. O árbitro deixou o jogo correr, e mesmo em lances mais duros não aplicou cartões.

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Nas redes sociais, porém, muitos europeus comentaram sobre o desempenho do brasileiro no duelo entre Holanda e Marrocos, e nem todos curtiram. Muitos reclamaram, mas teve também quem elogiasse o juíz. Veja os comentários abaixo com tradução:

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Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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Veja repercussão europeia da atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

An absolute disgrace. — Kees Vogelzang (@VogelzangKees) June 30, 2026

Tradução sobre o árbitro brasileiro: Atuação absolutamente fraca.

Grappig dat er alleen over de scheidsrechter geklaagd wordt als er wordt verloren..! Het lag niet aan deze man maar 100% aan het 'strijdplan'. — Stuk Hout (@Patrick79647192) June 30, 2026

Tradução sobre o juiz brasileiro: Engraçado que só se reclama do árbitro quando se perde..! Não foi culpa desse cara, mas 100% do 'plano de jogo'.

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Ik hoop dat ik ernaast zit, maar scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio kan zomaar de Lahoz van dit WK worden. Laat de wedstrijd nu al ontsporen door niet consequent en vooral warrig te fluiten. — Stan Wagtman (@Stanwagt) June 30, 2026

Tradução sobre Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo: Espero que eu esteja errado, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio pode muito bem se tornar o Lahoz desta Copa. O jogo já está descarrilando agora por ele apitar de forma inconsistente e, acima de tudo, confusa.

Je bent een huilebalk!!! Je bent uitgeschakeld in het WK. Wilton Pereira is een van de beste scheidsrechters van het toernooi. — - Y o r (@Flamenguista_tw) June 30, 2026

E teve brasileiro falando em holandês para defender o compatriota: Você é um chorão!!! Você foi eliminado na Copa do Mundo. Wilton Pereira é um dos melhores árbitros do torneio.

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