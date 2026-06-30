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Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira na Copa do Mundo: '100%'

Árbitro brasileiro apitou Holanda x Marrocos nesta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 11:30
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Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo
Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: HeulerxAndrey/DiaEsportivo)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio já é um dos destaques da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Além da abertura do torneio, o brasileiro apitou o duelo entre Holanda e Marrocos, na noite desta segunda-feira (29), e teve o nome muito comentado entre torcedores europeus.

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    • Quem assistiu à partida entre as seleções se impressionou com a diferença dos critérios utilizados por Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo e no Campeonato Brasileiro. O árbitro deixou o jogo correr, e mesmo em lances mais duros não aplicou cartões.

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    Nas redes sociais, porém, muitos europeus comentaram sobre o desempenho do brasileiro no duelo entre Holanda e Marrocos, e nem todos curtiram. Muitos reclamaram, mas teve também quem elogiasse o juíz. Veja os comentários abaixo com tradução:

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    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    Veja repercussão europeia da atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

    Tradução sobre o árbitro brasileiro: Atuação absolutamente fraca.

    Tradução sobre o juiz brasileiro: Engraçado que só se reclama do árbitro quando se perde..! Não foi culpa desse cara, mas 100% do 'plano de jogo'.

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    Tradução sobre Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo: Espero que eu esteja errado, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio pode muito bem se tornar o Lahoz desta Copa. O jogo já está descarrilando agora por ele apitar de forma inconsistente e, acima de tudo, confusa.

    E teve brasileiro falando em holandês para defender o compatriota: Você é um chorão!!! Você foi eliminado na Copa do Mundo. Wilton Pereira é um dos melhores árbitros do torneio.

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