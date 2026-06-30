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Europeus reagem à virada heroica do Brasil sobre o Japão: 'Não pode ser'

Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 08:05
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Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão
Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão (Foto de Nayra Halm/SPP). (Nayra Halm/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974492

O Brasil saiu atrás do Japão nesta segunda-feira (29), mas contou com brio, empenho e muita garra dos jogadores para virar e sair com a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos europeus reagiram ao duelo.

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    • Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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    Nas redes sociais, a vitória do Brasil sobre o Japão repercutiu muito entre europeus, mas nem todos elogiaram. Veja os comentários com tradução abaixo:

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    • Veja comentários sobre a vitória do Brasil sobre o Japão

    Tradução sobre a vitória do Brasil sobre o Japão: A recompensa do Brasil por terminar em 1º lugar em um grupo com o Marrocos é um caminho que provavelmente consiste em Japão - Noruega - Inglaterra - Argentina - França. Isso não pode ser justo.

    Tradução sobre o jogo da Seleção Brasileira: O Brasil não é um bom time e isso sempre foi claro. A maioria das pessoas simplesmente não entende de futebol e só olha para os nomes. Eles veem o nome do Neymar e acham que é o mesmo de 2018, por exemplo. Casemiro também. Esse time não é nada além de grandes nomes acabados + Vini & Gabi.

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    Tradução sobre a vitória do Brasil sobre o Japão: Não subestime a magia negra de Ancelotti nas fases eliminatórias. Normalmente, seus times não jogam tão bem, mas de alguma forma vencem

    Tradução sobre o jogo da Seleção Brasileira: Na minha época, o Brasil costumava ser esse grupo mítico de jogadores incríveis que você nunca tinha visto antes até a Copa do Mundo. Hoje em dia, são rapazes de Brentford, Bournemouth, Newcastle.

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    Casemiro cumprimenta Endrick após vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
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