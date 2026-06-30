Europeus reagem à virada heroica do Brasil sobre o Japão: 'Não pode ser' Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final

O Brasil saiu atrás do Japão nesta segunda-feira (29), mas contou com brio, empenho e muita garra dos jogadores para virar e sair com a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos europeus reagiram ao duelo.

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Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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Nas redes sociais, a vitória do Brasil sobre o Japão repercutiu muito entre europeus, mas nem todos elogiaram. Veja os comentários com tradução abaixo:

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Veja comentários sobre a vitória do Brasil sobre o Japão

Brazil's reward for finishing 1st in a group with Morocco is a path most probably consisting of Japan - Norway - England - Argentina - France.



That can't be fair. — TC (@totalcristiano) June 29, 2026

Tradução sobre a vitória do Brasil sobre o Japão: A recompensa do Brasil por terminar em 1º lugar em um grupo com o Marrocos é um caminho que provavelmente consiste em Japão - Noruega - Inglaterra - Argentina - França. Isso não pode ser justo.

Brazil aren't a good team and that was always clear. Most people just don't understand football and only look at names. They see Neymar's name and think it's the same one from 2018 to name an example. Casemiro as well. That team is nothing but washed big names + Vini & Gabi — - (@MusialaEra) June 29, 2026

Tradução sobre o jogo da Seleção Brasileira: O Brasil não é um bom time e isso sempre foi claro. A maioria das pessoas simplesmente não entende de futebol e só olha para os nomes. Eles veem o nome do Neymar e acham que é o mesmo de 2018, por exemplo. Casemiro também. Esse time não é nada além de grandes nomes acabados + Vini & Gabi.

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Don't underestimate Ancelotti knockout stage black magic.

Usually his teams don't play that well, but somehow win — SternDesSüdens (@FcbMiasanmia8) June 29, 2026

Tradução sobre a vitória do Brasil sobre o Japão: Não subestime a magia negra de Ancelotti nas fases eliminatórias. Normalmente, seus times não jogam tão bem, mas de alguma forma vencem

Back in my day, Brazil used to be this mythical group of amazing players you'd never seen before until the World Cup. These days, it's lads from Brentford, Bournemouth, Newcastle. — Paddy Power (@paddypower) June 29, 2026

Tradução sobre o jogo da Seleção Brasileira: Na minha época, o Brasil costumava ser esse grupo mítico de jogadores incríveis que você nunca tinha visto antes até a Copa do Mundo. Hoje em dia, são rapazes de Brentford, Bournemouth, Newcastle.

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