Argentinos reagem à classificação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não podia' Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 e avançou para as oitavas

Com gosto especial de gol no final, o Brasil venceu o Japão e se classificou na Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira (29). Nas redes sociais, muitos argentinos reagiram à vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 nos Estados Unidos.

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Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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Nas redes sociais, muitos argentinos lamentaram à classificação brasileira no duelo decisivo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974204

Veja reação dos argentinos com a vitória do Brasil na Copa do Mundo

Todo el respeto a una selección que combatió en el cesped con uñas y dientes, contra la poderosa Brasil..

Maravillosa actuación Nipona.

Desde Argentina un fraternal reconocimiento — Luisviejito (@viejito1963) June 29, 2026

Tradução sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo: Todo o respeito a uma seleção que lutou no gramado com unhas e dentes, contra o poderoso Brasil. Maravilhosa atuação nipônica. Da Argentina, um fraterno reconhecimento.

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Yo no sé porq hicieron el gol y se tiraron para atrás.. y no es q Brasil los empujó, se tiraron atrás y le dieron la pelota a Brasil..

Japón no sabe jugar asi.. si hubiesen seguido como venían yendo a frente de igual a igual lo ganaban — Yoooo (@roodri87) June 29, 2026

Tradução sobre a classificação brasileira: Eu não sei por que fizeram o gol e se encolheram.. e não é que o Brasil os pressionou, eles se encolheram e deram a bola pro Brasil.. O Japão não sabe jogar assim.. se tivessem continuado como estavam indo, atacando de igual pra igual, eles ganhavam

Todo lo contrario. Dejó de creer en su juego, superior al de Brasil. Se traicionó a sí mismo.

Le dejó la pelota al rival 70 minutos, que a puro centro, encuentra 2 errores defensivos, y adiós.

Una agonía innecesaria para este Japón. — Eber 🇦🇷 (@eberjuventus) June 29, 2026

Tradução sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo: Tudo ao contrário. Deixou de acreditar no seu jogo, superior ao do Brasil. Traiu a si mesmo. Deixou a bola para o rival por 70 minutos, que com puro centro, encontra 2 erros defensivos, e adeus. Uma agonia desnecessária para este Japão.

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Con todo respeto se entregó al final y contra Brasil si haces eso pasa lo que ocurrió!!! Defenderse con todos en el área? Ya ese fútbol en eliminación directa es mortal! — Angel Duque (@angelduque72) June 29, 2026

Tradução sobre a classificação brasileira: Com todo respeito, ele se entregou no final e contra o Brasil, se você faz isso, acontece o que aconteceu!!! Se defender com todos na área? Já esse futebol em mata-mata é mortal!

Se murió de Miedo hoy Japón.

Traicionó todo lo que había hecho hasta acá. Y en el partido si hay algo que no podía hacer, es no intentar y jugar temeroso. — Fernando Sevil (@SevilFerna15529) June 29, 2026

Tradução após vitória do Brasil na Copa do Mundo: Ele morreu de medo hoje, Japão. Traiu tudo o que tinha feito até aqui. E no jogo, se há algo que ele não podia fazer, é não tentar e jogar com medo.

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