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Argentinos reagem à classificação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não podia'

Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 e avançou para as oitavas

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 19:29
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Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Com gosto especial de gol no final, o Brasil venceu o Japão e se classificou na Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira (29). Nas redes sociais, muitos argentinos reagiram à vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 nos Estados Unidos.

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    • Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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    Nas redes sociais, muitos argentinos lamentaram à classificação brasileira no duelo decisivo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

    Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
    Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974204

    Veja reação dos argentinos com a vitória do Brasil na Copa do Mundo

    Tradução sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo: Todo o respeito a uma seleção que lutou no gramado com unhas e dentes, contra o poderoso Brasil. Maravilhosa atuação nipônica. Da Argentina, um fraterno reconhecimento.

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    Tradução sobre a classificação brasileira: Eu não sei por que fizeram o gol e se encolheram.. e não é que o Brasil os pressionou, eles se encolheram e deram a bola pro Brasil.. O Japão não sabe jogar assim.. se tivessem continuado como estavam indo, atacando de igual pra igual, eles ganhavam

    Tradução sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo: Tudo ao contrário. Deixou de acreditar no seu jogo, superior ao do Brasil. Traiu a si mesmo. Deixou a bola para o rival por 70 minutos, que com puro centro, encontra 2 erros defensivos, e adeus. Uma agonia desnecessária para este Japão.

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    Tradução sobre a classificação brasileira: Com todo respeito, ele se entregou no final e contra o Brasil, se você faz isso, acontece o que aconteceu!!! Se defender com todos na área? Já esse futebol em mata-mata é mortal!

    Tradução após vitória do Brasil na Copa do Mundo: Ele morreu de medo hoje, Japão. Traiu tudo o que tinha feito até aqui. E no jogo, se há algo que ele não podia fazer, é não tentar e jogar com medo.

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