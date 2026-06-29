Manuel Neuer vira assunto em Alemanha x Paraguai: 'Bem acabado' Goleiro foi criticado no duelo desta segunda-feira (29)

Alemanha e Paraguai estão se enfrentando, na noite desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, o goleiro lendário Manuel Neuer foi muito criticado por torcedores estrangeiros.

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No primeiro tempo, depois de cruzamento preciso, o baixinho Enciso subiu sozinho e cabeceou para abrir o placar em Alemanha x Paraguai. No segundo tempo, Havertz empatou e levou a partida para a prorrogação.

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Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram a atuação de Neuer no gol do Paraguai contra a Alemanha. Veja os comentários com tradução abaixo:

Paraguai abriu o placar sobre a Alemanha (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Veja comentários sobre Manuel Neuer em Alemanha x Paraguai

Aprecio mucho a Manuel Neuer.



Pero en ninguno de los goles que ha encajado en este Mundial ha hecho el más mínimo esfuerzo por pararlo.



Para hacer esto, para qué vuelves a la selección. pic.twitter.com/V9Ils0eFzU — Andrés Weiss (@andresweiss_) June 29, 2026

Tradução sobre o goleiro em Alemanha x Paraguai: Eu aprecio muito o Manuel Neuer. Mas em nenhum dos gols que ele sofreu nesta Copa do Mundo ele fez o mínimo esforço para pará-lo. Para fazer isso, para que você volta à seleção.

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Si fuera la directiva del Bayern estaría bastante preocupado por haberlo firmado un año más. Ojalá ellos si tengan y el entrenador la congruencia de mandarlo a la banca. — Coach Patrimonial / Wealth Manager (@FeregrinoJuan) June 29, 2026

Tradução sobre o goleiro lendário: Se eu fosse a diretiva do Bayern estaria bastante preocupado por tê-lo assinado por mais um ano. Ojalá eles sim tenham e o treinador a congruência de mandá-lo para o banco.

La verdad este si me parecía más complejo por la distancia y a donde va el balón, pero igual no debería ser el titular. En lo personal me hubiera gustado ver a Urbig pero buee — Le'tseko (@BloodofaAion) June 29, 2026

Tradução sobre Neuer em Alemanha x Paraguai: A verdade é que este sim me parecia mais complexo pela distância e para onde vai a bola, mas mesmo assim não deveria ser o titular. Em termos pessoais, eu gostaria de ter visto o Urbig, mas bue

MANUEL NEUER IS TRULY AND WELL FINISHED pic.twitter.com/7a4t68k8DH https://t.co/GRNTxa4AWR — Max Statman (@emaxstatman) June 29, 2026

Tradução sobre o goleiro: Manuel Neuer está realmente bem acabado.

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