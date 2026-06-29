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Manuel Neuer vira assunto em Alemanha x Paraguai: 'Bem acabado'

Goleiro foi criticado no duelo desta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 19:51
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Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Alemanha e Paraguai estão se enfrentando, na noite desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, o goleiro lendário Manuel Neuer foi muito criticado por torcedores estrangeiros.

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    • No primeiro tempo, depois de cruzamento preciso, o baixinho Enciso subiu sozinho e cabeceou para abrir o placar em Alemanha x Paraguai. No segundo tempo, Havertz empatou e levou a partida para a prorrogação.

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    Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram a atuação de Neuer no gol do Paraguai contra a Alemanha. Veja os comentários com tradução abaixo:

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    Paraguai abriu o placar sobre a Alemanha (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Veja comentários sobre Manuel Neuer em Alemanha x Paraguai

    Tradução sobre o goleiro em Alemanha x Paraguai: Eu aprecio muito o Manuel Neuer. Mas em nenhum dos gols que ele sofreu nesta Copa do Mundo ele fez o mínimo esforço para pará-lo. Para fazer isso, para que você volta à seleção.

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    Tradução sobre o goleiro lendário: Se eu fosse a diretiva do Bayern estaria bastante preocupado por tê-lo assinado por mais um ano. Ojalá eles sim tenham e o treinador a congruência de mandá-lo para o banco.

    Tradução sobre Neuer em Alemanha x Paraguai: A verdade é que este sim me parecia mais complexo pela distância e para onde vai a bola, mas mesmo assim não deveria ser o titular. Em termos pessoais, eu gostaria de ter visto o Urbig, mas bue

    Tradução sobre o goleiro: Manuel Neuer está realmente bem acabado.

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