A defesa do Corinthians segue sendo um ponto forte do time comandado por Fernando Diniz, que chegou no clube há menos de um mês. Prova disso foi mais uma partida com baliza zero, desta vez, na vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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Após a partida, o zagueiro Gustavo Henrique falou da vitória corintiana com um homem a menos, já que André foi expulso mais uma vez. O jogador revelou o segredo da defesa sólida.

- Tem colocado muito na nossa cabeça que precisamos defender bem todo mundo. São onze jogando e onze marcando. Não seria possível sem o pessoal lá da frente. Tentamos dar o nosso melhor, o pessoal da frente está de parabéns pelo que tem feito - disse o zagueiro Gustavo Henrique, após a partida.

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A vitória foi importante para que o Corinthians deixasse a parte de baixo da tabela de classificação. Agora, com 15 pontos, o Alvinegro ocupa a 14ª posição.

- Precisávamos da vitória de qualquer jeito, conseguimos os três pontos. Não podemos ficar vários jogos com um a menos, muda a história do jogo. O que a gente mais procura é a constância, maturidade. O nosso time é experiente. Creio que estamos no caminho certo, descansar para quarta-feira fazer um grande jogo - finalizou o jogador alvinegro.

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