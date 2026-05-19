Atitude de Bruna Biancardi após convocação de Neymar repercute: 'Afrontosa'

Uma atitude de Bruna Biancardi, esposa de Neymar, depois da convocação do craque para a Copa do Mundo, chamou atenção de internautas nas redes sociais. O jogador era dúvida para o Mundial, mas foi incluído na lista final da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Quando a Panini lançou o álbum da Copa de 2026, Neymar não estava presente entre as 18 figurinhas do Brasil. O Burger King se aproveitou da situação e fez uma publicidade brincando com a ausência do craque do Santos.

➡️Argentinos reagem à convocação da Seleção Brasileira: 'Desastre'

Depois que Carlo Ancelotti anunciou Neymar na lista final da Seleção Brasileira, Bruna Biancardi publicou uma foto com vários sanduíches do McDonald's, e internautas apontaram uma indireta ao BK. Veja a publicação e a reação da web:

continua após a publicidade

Bruna Biancardi, Neymar e Mavie em retorno ao Santos (Foto: Reprodução)

Veja publicação de Bruna Biancardi

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

continua após a publicidade

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Aposte em gols de Neymar depois da convocação de Ancelotti

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.