'Esquecido' por Ancelotti agita debate após lista da Seleção: 'Não acredito'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, anunciou a convocação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá na tarde desta segunda-feira (18). Nas redes sociais, um jogador 'esquecido' pelo italiano agitou um debate.

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Querido pelo treinador, Richarlison ficou de fora da convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atacante foi titular em 2022, teve bom desempenho, mas conviveu com muitos problemas físicos neste ciclo e acabou fora.

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Nas redes sociais, a decisão de Ancelotti na Seleção Brasileira agitou muitos internautas, que gostariam de ver o "Pombo" convocado. Veja os comentários abaixo:

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Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja comentários sobre o atacante

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Seleção na Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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