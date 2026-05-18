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Panini vai lançar figurinha de Neymar para álbum da Copa do Mundo?

CEO da Panini Brasil explica processo de substituição de jogadores no álbum

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionados porVinicius Barbosa Harfush,Leonardo Damico,
Dia 18/05/2026
19:34
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A convocação aconteceu nesta segunda-feira (18) às 17h (de Brasília) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
imagem cameraA convocação aconteceu nesta segunda-feira (18) às 17h (de Brasília) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
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Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (18), a convocação final para a Copa do Mundo de 2026 e, com isso, a dúvida foi finalmente sanada: Neymar está convocado para disputar a maior competição de futebol do mundo. No entanto, a princípio, o atacante não estava presente no álbum de figurinhas feito pela Panini. A empresa confirmou que agora fará um pack de atualizações com cinco novos nomes que não estavam na versão original. Em entrevista exclusiva ao Lance! o representante internacional da marca, Raul Vallecillo, explicou como funciona o processo de substituição de atletas.

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O álbum terá figurinha de Neymar?

Ao ser questionado, Raul explicou como funciona o processo de reposição de atletas, caso haja alguma mudança na lista final dos jogadores presentes na Copa:

- Nós fazemos um layout inicial de cada uma das seleções e com isso sai a produção do álbum dentro de cada um dos envelopes. Mas quando já estamos com o Mundial em cima, já sabemos com certeza quais são os jogadores que efetivamente vão ao Mundial, seja porque não foram selecionados e que efetivamente estão convocados, e, eventualmente, as mudanças que correspondem. Com essas mudanças, nós fazemos um set de atualização para poder ter, certamente, em cada seleção os jogadores que foram a este Mundial - revelou o CEO.

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➡️Convocação da Seleção: Patrocinador da Amarelinha pede Neymar na lista

Posteriormente, o representante internacional da Panini explicou como funciona a compra destas novas figurinhas produzidas por parte do público:

- A única mudança é que depois vem um set de atualização que é vendido totalmente à parte, no qual vêm os nomes dos jogadores que eventualmente fazem a troca por aqueles que, por alguma razão, não podem ir ao Mundial - explicou Raul.

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Jogadores convocados para Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.
Defensores: Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos
Meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá.
Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan e Vini Jr.

CEO da Panini explica processo para adicionar figurinha de Neymar ao álbum (Foto: Van Campos / LANCE!)
CEO da Panini explica processo para adicionar figurinha de Neymar ao álbum (Foto: Van Campos / LANCE!)

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