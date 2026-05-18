Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (18), a convocação final para a Copa do Mundo de 2026 e, com isso, a dúvida foi finalmente sanada: Neymar está convocado para disputar a maior competição de futebol do mundo. No entanto, a princípio, o atacante não estava presente no álbum de figurinhas feito pela Panini. A empresa confirmou que agora fará um pack de atualizações com cinco novos nomes que não estavam na versão original. Em entrevista exclusiva ao Lance! o representante internacional da marca, Raul Vallecillo, explicou como funciona o processo de substituição de atletas.

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O álbum terá figurinha de Neymar?

Ao ser questionado, Raul explicou como funciona o processo de reposição de atletas, caso haja alguma mudança na lista final dos jogadores presentes na Copa:

- Nós fazemos um layout inicial de cada uma das seleções e com isso sai a produção do álbum dentro de cada um dos envelopes. Mas quando já estamos com o Mundial em cima, já sabemos com certeza quais são os jogadores que efetivamente vão ao Mundial, seja porque não foram selecionados e que efetivamente estão convocados, e, eventualmente, as mudanças que correspondem. Com essas mudanças, nós fazemos um set de atualização para poder ter, certamente, em cada seleção os jogadores que foram a este Mundial - revelou o CEO.

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Posteriormente, o representante internacional da Panini explicou como funciona a compra destas novas figurinhas produzidas por parte do público:

- A única mudança é que depois vem um set de atualização que é vendido totalmente à parte, no qual vêm os nomes dos jogadores que eventualmente fazem a troca por aqueles que, por alguma razão, não podem ir ao Mundial - explicou Raul.

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Jogadores convocados para Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.

Defensores: Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos

Meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá.

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan e Vini Jr.