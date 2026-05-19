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Reação de Neymar com convocação de Ancelotti viraliza: 'Me iludi'

Craque da Vila Belmiro estará na Copa do Mundo de 2026

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
11:16
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Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
imagem cameraNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
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Os 26 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foram anunciados nesta segunda-feira (18). Na lista de Carlo Ancelotti estava Neymar, o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, mas que era dúvida para o Mundial.

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Neymar assistiu à convocação ao lado da esposa, Bruna Biancardi e, ao ouvir seu nome, levou as mãos à cabeça e não conteve as lágrimas de emoção. O jogador foi abraçado por Bruna e por outros amigos que acompanharam o evento em uma festa organizada pelo atleta. Ao fundo, os convidados também celebraram a presença do camisa 10 na lista de Ancelotti.

➡️Argentinos reagem à convocação da Seleção Brasileira: 'Desastre'

Nas redes sociais, o vídeo de Neymar reagindo à convocação de Ancelotti rapidamente viralizou e emocionou internautas. Veja os comentários abaixo:

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Neymar vai fazer parte da Seleção de Ancelotti (Foto: Vitor Silva/CBF)
Neymar vai fazer parte da Seleção de Ancelotti (Foto: Vitor Silva/CBF)

Veja comentários sobre o vídeo do camisa 10 do Brasil

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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➡️Aposte em gols de Neymar depois da convocação de Ancelotti

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