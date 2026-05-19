Argentinos reagem à convocação da Seleção Brasileira: 'Desastre'

Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no fim da tarde desta segunda-feira (18). Nas redes sociais, argentinos, eternos rivais do Brasil no futebol, reagiram à lista final do técnico italiano.

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Só o Brasil pode ser hexa na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. A expectativa para a convocação da Seleção Brasileira era grande, principalmente pela possível presença de Neymar, que acabou confirmada.

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Nas redes sociais, o principal debate dos argentinos foi a presença de Neymar na convocação da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja comentários sobre o craque

Tradução: E se sem o senhor (e me coloco de pé) Neymar Jr nem os brasileiros iam assistir aos jogos do Brasil

Tradução sobre a Seleção Brasileira: A convocação de Neymar tapa a flor de poronga de plantel que tem o Brasil. O do meio-campo é desastroso.

Tradução: Brasil deixou de fora o João Pedro!!!! Um dos melhores atacantes da temporada na Premier League e de longe o melhor 9 que poderiam ter convocado Tudo para meter o aposentado do Neymar. O marketing e o capitalismo arruinaram o futebol.

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Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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