Inglaterra x Croácia: onde está Petkovic, algoz do Brasil na Copa de 2022? Centroavante que chocou o Brasil em 2022 mudou de ares e desfalca a Croácia

Para o torcedor brasileiro, a simples menção ao nome de Bruno Petkovic traz de volta uma das lembranças mais dolorosas da história recente da Seleção. Foi dele o gol aos 116 minutos da prorrogação, no Catar, que desviou em Marquinhos e decretou o fatídico empate por 1 a 1, culminando na eliminação do Brasil nos pênaltis nas quartas de final.

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Bruno Petkovic (Foto: Jack Guez / AFP)

Quatro anos depois, a Copa do Mundo de 2026 coloca a Croácia novamente diante de uma potência mundial no Grupo E: a badalada Inglaterra. No entanto, quem esperava reencontrar o icônico camisa 16 em campo terá que se acostumar com a sua ausência. Petkovic não foi convocado pelo técnico Zlatko Dalic para a disputa deste Mundial.

Onde joga Petkovic atualmente e por que ficou fora?

Após anos de idolatria e estabilidade vestindo a camisa do Dinamo Zagreb em seu país natal, o centroavante de 31 anos e 1,93m decidiu mudar de ares e respirar novos ares no mercado internacional. Atualmente, Petkovic defende as cores do Kocaelispor, clube do futebol da Turquia.

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A transferência para uma liga de menor visibilidade europeia e a forte concorrência no setor ofensivo croata pesaram contra o jogador. Buscando uma oxigenação no elenco e atletas com características de maior mobilidade e velocidade, o técnico Zlatko Dalic optou por deixar o veterano pivô de fora da lista final dos 26 atletas que viajaram para a América do Norte.

A base experiente que sobrou

Apesar da ausência de Petkovic, a Croácia não está desamparada de seus líderes históricos. Para o duelo crucial contra a Inglaterra, o time mantém a espinha dorsal que conquistou o mundo nas últimas duas edições, liderada pelo eterno capitão Luka Modric, além de Mateo Kovacic e Ivan Perisic, que tentarão ditar o ritmo contra a juventude inglesa.

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