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Irmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: 'Magicamente'

Seleção europeia ficou no 1 a 1 com a RD Congo nesta quarta-feira (17)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 17:43
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Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro
Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro (Foto: Reprodução Instagram)

A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Depois da partida, Kátia Aveiro, irmã do astro, que mora no Brasil, criticou a atuação da equipe.

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    • - Magicamente desaprenderam a trocar, a ganhar bolas, a fazer contra-ataques. Jogo rolou do meio-campo para trás. Estranha esta Copa. Estranha. Mas vamos lá, inícios errados, finais certeiros. Até o fim - começou Kátia Aveiro.

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    Depois, a influenciadora gravou vídeos comentando a atuação da Seleção de Portugal e mencionou as homenagens feitas a Diogo Jota antes da partida.

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    - Como adepta do meu país, fiquei desiludida. Nós não jogamos bem, ninguém jogou bem. Começamos bem o jogo, mas foi só o começo mesmo. Mas como eu sempre ouvi falar que mal começo e bons fins, vamos pensar positivo. Errar só erra quem está lá. Nenhum jogador teve bem, não era a equipe que a gente esperava - analisou a irmã de Cristiano Ronaldo após empate de Portugal.

    - Mas triste eu fico quando vejo a imagem dos pais do Diogo Jota. Seria egoísmo da minha parte me sentir triste por conta do empate da Copa. Fiquei desiludida, a gente torce pelo nosso país, eu torci especialmente pelo meu irmão, mas nossa equipe não esteve bem. Todos. Mas triste fiquei quando vi aquelas imagens do hino. O resto é vida que segue e a vida continua. Quando morre é que não há remédio - completou a influenciadora que mora no Rio Grande do Sul.

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    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o jogo entre Portugal e RD Congo?

    Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

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    Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

    O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

    A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

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