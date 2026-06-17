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Veja a provável escalação da Inglaterra para estreia da Copa do Mundo

Após uma convocação polêmica, Tuchel promete colocar em campo uma equipe intensa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 11:57
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Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias
Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias (Foto: Ben Stansall/AFP)

A Seleção Inglesa inicia a sua jornada no Mundial diante da Croácia, em partida válida pelo Grupo L, no AT&T Stadium, em Dallas (Estados Unidos). O confronto marca a estreia oficial do badalado e contestado plano tático do técnico Thomas Tuchel. Após uma convocação polêmica que barrou estrelas como Alexander-Arnold, Cole Palmer, Harry Maguire e Phil Foden, o comandante alemão promete levar a campo uma equipe intensa e remodelada.

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    • O 'English Team' está estrategicamente desenhado no esquema 4-2-3-1, com foco total na mobilidade, na verticalidade, na força física e na velocidade de transição ofensiva.

    A grande incógnita: Jude Bellingham vira dúvida para o confronto

    A grande surpresa dos bastidores é a incerteza sobre a titularidade de Jude Bellingham. A estrela do Real Madrid lida com o desgaste de lesões musculares recentes sofridas ao longo da temporada, mas o motivo não é apenas físico: Morgan Rogers, destaque do Aston Villa, ameaça a vaga do camisa 10.

    Jude Bellingham - Real Madrid - Inglaterra
    Jude Bellingham em campo pela Inglaterra (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

    O jovem meio-campista de 23 anos vive uma fase esplêndida e esteve presente em todas as partidas das Eliminatórias Europeias. Diante do excelente momento do rival, Tuchel estuda uma mudança tática ousada para a estreia, o que pode deixar Bellingham no banco de reservas.

    Provável escalação da Inglaterra

    Pickford; Reece James, Marc Guéhi, John Stones e O'Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham (ou Morgan Rogers) e Anthony Gordon; Harry Kane.

    Técnico: Thomas Tuchel.

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