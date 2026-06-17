Kane joga? Veja as escalações de Inglaterra e Croácia pela Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo L

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. Para o duelo, o treinador Thomas Tuchel definiu o time titular da seleção inglesa com seus principais astros, sendo o principal deles Harry Kane. Do outro lado, Zlatko Dalić também confirmou a titularidade de Luka Modrić.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as escalaçãos de Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo

Inglaterra

Titulares: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Noni Madueke e Anthony Gordon; Harry Kane.

Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Jarell Quansah, Dan Burn, Marc Guéhi, Djed Spence, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Ollie Watkins e Ivan Toney.

continua após a publicidade

Croácia

Titulares: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mario Pasalic e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina e Petar Musa.

Reservas: Dominik Kotarski, Ivor Pandur, Duje Caleta-Car, Martin Pongracic, Martin Erlic, Andrej Kramaric, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Marco Pasalic, Mateo Kovacic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Toni Fruk, Ante Budimir e Igor Matanovic

continua após a publicidade

Como chegam as equipes para o jogo?

A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 carregando a mesma pergunta que a acompanha há décadas: será finalmente a hora de voltar ao topo? Campeã mundial em 1966, a seleção inglesa acumulou gerações talentosas, grandes expectativas e algumas frustrações marcantes desde então.

Desta vez, porém, há motivos para acreditar. Depois da semifinal em 2018 e do vice da Eurocopa em 2021 e 2024, a sensação é de que a Inglaterra está novamente entre as candidatas reais ao título. Comandados por Thomas Tuchel, técnico campeão da Champions League pelo Chelsea, os ingleses possuem extrema qualidade no elenco, liderado pelo artilheiro Harry Kane.

Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

A Croácia chega à edição já sem o rótulo de surpresa. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção balcânica se acostumou a estar entre as protagonistas das últimas edições, mesmo representando um país com menos de quatro milhões de habitantes.

Comandados por Zlatko Dalić desde 2017, os croatas garantiram vaga com uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias e desembarcam no Mundial apostando mais uma vez na experiência de jogadores como Luka Modrić, aliada à qualidade de Mateo Kovačić, Petar Sučić e outros nomes dessa nova geração. Apesar de ter uma equipe mais envelhecida, a Croácia apresenta um forte meio-campo, capaz de controlar as partidas.

Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Damir Sencar/AFP)

Tudo sobre Inglaterra x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 🆚 Croácia

Copa do Mundo 2026 – Grupo L

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.