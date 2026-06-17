logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Kane joga? Veja as escalações de Inglaterra e Croácia pela Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo L

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 15:50
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. Para o duelo, o treinador Thomas Tuchel definiu o time titular da seleção inglesa com seus principais astros, sendo o principal deles Harry Kane. Do outro lado, Zlatko Dalić também confirmou a titularidade de Luka Modrić.

continua após a publicidade
  • Atacante da Inglaterra, Harry Kane em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Maldição? Inglaterra sofre com contratempos na preparação para a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 15 horas
  • harry kane seleção inglaterra thomas tuchel

    Roubo de materiais da seleção da Inglaterra chega a R$ 92 mil; veja lista dos itens

    Copa do Mundo
    Há 3 dias
  • Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, em Inglaterra x Nova Zelândia, em amistoso preparatório à Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

    Técnico da Inglaterra reencontra ‘desafeto’ na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Veja as escalaçãos de Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo

    Inglaterra

    Titulares: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Noni Madueke e Anthony Gordon; Harry Kane.

    Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Jarell Quansah, Dan Burn, Marc Guéhi, Djed Spence, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Ollie Watkins e Ivan Toney.

    continua após a publicidade

    Croácia

    Titulares: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mario Pasalic e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina e Petar Musa.

    Reservas: Dominik Kotarski, Ivor Pandur, Duje Caleta-Car, Martin Pongracic, Martin Erlic, Andrej Kramaric, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Marco Pasalic, Mateo Kovacic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Toni Fruk, Ante Budimir e Igor Matanovic

    continua após a publicidade

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 carregando a mesma pergunta que a acompanha há décadas: será finalmente a hora de voltar ao topo? Campeã mundial em 1966, a seleção inglesa acumulou gerações talentosas, grandes expectativas e algumas frustrações marcantes desde então.

    Desta vez, porém, há motivos para acreditar. Depois da semifinal em 2018 e do vice da Eurocopa em 2021 e 2024, a sensação é de que a Inglaterra está novamente entre as candidatas reais ao título. Comandados por Thomas Tuchel, técnico campeão da Champions League pelo Chelsea, os ingleses possuem extrema qualidade no elenco, liderado pelo artilheiro Harry Kane.

    Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

    Croácia chega à edição já sem o rótulo de surpresa. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção balcânica se acostumou a estar entre as protagonistas das últimas edições, mesmo representando um país com menos de quatro milhões de habitantes.

    Comandados por Zlatko Dalić desde 2017, os croatas garantiram vaga com uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias e desembarcam no Mundial apostando mais uma vez na experiência de jogadores como Luka Modrić, aliada à qualidade de Mateo Kovačić, Petar Sučić e outros nomes dessa nova geração. Apesar de ter uma equipe mais envelhecida, a Croácia apresenta um forte meio-campo, capaz de controlar as partidas.

    Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
    Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Damir Sencar/AFP)

    Tudo sobre Inglaterra x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Croácia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vozinha
    Copa do MundoApós problema com visto, mãe de Vozinha deve viajar aos Estados Unidos para assistir à CopaHá 18 minutos
    Copa do MundoApós 52 anos, RD Congo faz seu primeiro gol em Copas do MundoHá 24 minutos
    Wissa marcou para o RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo
    Fora de CampoWeb vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem'Há 36 minutos
    Copa do MundoCroácia estreia na Copa com 14 jogadores que eliminaram o Brasil em 2022Há 56 minutos
    Benzema - França
    Copa do MundoEntenda por que Benzema nunca mais vestiu a camisa da FrançaHá 1 hora
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoMessi minimiza importância de recorde e exalta Ronaldo Fenômeno: 'Uma honra'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
    Modric e mais 10! Confira a provável escalação da Croácia para estreia na Copa do Mundo
    Achraf Hakimi e o atacante marroquino Soufiane Rahimi participam do treino durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto de Charly Triballeau / AFP)
    Marrocos abre treino e ajusta elenco para 'decisão' contra Escócia
    AO VIVO: assista à coletiva de Danilo, defensor da Seleção Brasileira
    Titular da Costa do Marfim na Copa do Mundo é alvo de investigação na França
    Floresta do Congo no Parque Nacional de Salonga, na República Democrática do Congo (Foto: Reprodução / Unesco)
    Onde fica RD Congo, seleção que estreia hoje na Copa do Mundo?
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    'Brilhante', 'extraordinário' e 'histórico': jornais argentinos veneram atuação de Messi
    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação para a estreia na Copa do Mundo
    A emoção de Kylian Mbappe ao marcar seu 14º gol em Copas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Além de Messi: por que 16 de junho se tornou uma data sagrada para a Copa do Mundo
    Noah Sadiki RD Congo (Repdrodução Instagram jogador)
    Conheça Noah Sadiki, a joia da RD Congo que já vale mais de três vezes Cristiano Ronaldo
    MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Escócia e Marrocos têm equipe de arbitragem definida para partida de sexta-feira (19)
    Parreira
    Carlos Alberto Parreira é internado durante tratamento contra câncer
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Portugal estreia na Copa: veja datas, adversários e onde assistir
    Jogadores e comissão técnica da RD Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo após vencer a Jamaica. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)
    Entenda a diferença entre Congo e RD Congo, país que estreia hoje na Copa
    Camisa 2 da Seleção de Gana em um muro amarelo.
    Gana e a alcunha de Black Stars: entenda o apelido da seleção na Copa