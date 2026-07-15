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Lautaro Martínez se emociona e profetiza gol da classificação da Argentina na Copa

Atacante é o segundo maior artilheiro da Albiceleste na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:40
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Lautaro Martínez se emociona e abraça Messi para comemorar gol da Argentina sobre a Inglaterra
Lautaro Martínez se emociona e abraça Messi para comemorar gol da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Thomas Coex/AFP)

Autor do gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, Lautaro Martínez se emocionou com a vaga na final da Copa do Mundo. Em entrevista após o jogo, o centroavante relembrou seu início no futebol e a relação com seus pais para celebrar o triunfo.

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    - Desde que meu pai comprou minahs primeiras chuteiras, eu sonhei em fazer esse gol. Lembro-me da minha mãe, no dia em que fui para o Racing, ela nunca parou de arrumar minha cama. Isso vale mais do que um gol, mais do que uma final. Meus filhos estão lá e mudaram minha vida desde que chegaram. Eu aproveito a vida. Aprendi com meus pais; meu pai foi jogador de futebol profissional por um ano. Mas sempre foi um amador. Você sente esse amor. Nasci em um vestiário, e sei que ele tinha muito orgulho de mim e dos meus irmãos porque cada um de nós se esforça ao máximo em seus respectivos esportes. Pensar que vamos jogar outra final de Copa do Mundo é incrível. Agora é hora de descansar e recarregar as energias para estarmos em nossa melhor forma.

    Lautaro Martínez também revelou ter profetizado o gol da classificação da Argentina à final da Copa do Mundo com Mac Allister. E no banco, o atleta teria dito a outro companheiro que entraria em campo para fazer a diferença.

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    - Eu sonhei com isso, juro, eu disse ao Alexis que ia marcar um gol, eu disse ao Facu Medina no banco que ia entrar em campo.

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    • Na sequência, Lautaro Martínez revelou o momento em que a Argentina sentiu que a virada sobre a Inglaterra era possível após sofrer um gol no início do segundo tempo. O atleta revelou que o elenco da Albiceleste entendeu quando os Três Leões cansaram no campo para pressionar a equipe adversária.

    - Eles se cansaram, pressionaram durante 60 minutos, não aguentaram mais. Quando marcaram, recuaram, e isso nos deu mais tranquilidade para movimentar a bola. Abrimos o campo e conseguimos os gols. Depois de três anos e meio, estamos de volta a uma final de Copa do Mundo.

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    Com três gols na Copa do Mundo, Lautaro Martínez é o segundo maior artilheiro da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O atleta fez gols contra a Jordânia, Suíça e Inglaterra, além de se aproximar de Kun Aguero na lista dos maiores goleadores da história da Albiceleste.

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