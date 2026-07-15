Kane lamenta eliminação da Copa para Argentina: 'Peça que falta' Capitão inglês afirma que seleção esteve perto da final da Copa do Mundo, destaca evolução da equipe e analisa derrota por 2 a 1 para a Argentina

A Inglaterra voltou a bater na trave na busca pelo título da Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 1 para a Argentina, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela semifinal do Mundial, o capitão Harry Kane lamentou a eliminação e afirmou que a seleção inglesa ainda precisa encontrar o detalhe que falta para transformar boas campanhas em uma conquista.

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Os ingleses abriram o placar com Anthony Gordon no segundo tempo, mas sofreram a virada nos minutos finais, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, ambos após assistências de Lionel Messi. Com o resultado, a Inglaterra disputará o terceiro lugar contra a França, enquanto a Argentina enfrentará a Espanha na decisão.

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Kane vê Inglaterra perto do objetivo

Depois da partida, em entrevista à "BBC Sports", Harry Kane avaliou que a campanha inglesa voltou a demonstrar a evolução da equipe em grandes torneios, mas reconheceu que ainda falta um último passo para conquistar a Copa do Mundo. O atacante destacou o desgaste físico e emocional enfrentado ao longo da competição e elogiou a postura do grupo durante toda a preparação.

— Tivemos muitos bons momentos neste torneio, muitos bons jogos. Estamos em outra semifinal. Sempre falamos que estamos batendo na porta. Estamos perto. Só precisamos encontrar essa peça que falta na fase decisiva do torneio.

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Na sequência, o capitão ressaltou que uma campanha em Copa do Mundo exige muito mais do que qualidade técnica. Segundo ele, o elenco inglês demonstrou força mental durante as últimas semanas, mas ainda busca transformar essa consistência em um título.

— Esses torneios exigem muito de você. Há muito esforço, muita pressão e muita força mental. Demonstramos isso durante as seis ou sete semanas em que estivemos juntos. Só está faltando essa peça final.

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Harry Kane e Jude Bellingham lamentam eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Capitão lamenta queda de rendimento

A Inglaterra esteve em vantagem até os 41 minutos do segundo tempo, quando Enzo Fernández empatou a partida. Nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o gol da classificação argentina. Para Harry Kane, a equipe perdeu o controle do jogo depois de abrir o placar e acabou sofrendo com a pressão exercida pelos sul-americanos na reta final.

O camisa 9 explicou que a estratégia da equipe, mesmo após fazer 1 a 0, era continuar atacando para buscar o segundo gol. No entanto, a Argentina conseguiu aumentar o volume ofensivo, passou a empurrar os ingleses para o campo de defesa e encontrou a virada nos minutos finais.

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— Tivemos dificuldades para pressionar a bola durante boa parte do jogo. Melhoramos no início do segundo tempo, conseguimos recuperar bolas no campo de ataque e controlar mais a partida. Depois do nosso gol, fosse pela postura deles ou porque não conseguimos igualar as marcações, veio uma pressão atrás da outra.

Mesmo com a sequência de ataques argentinos, Harry Kane destacou a entrega dos companheiros, que tentaram resistir até o fim. O atacante afirmou que o plano era manter uma postura ofensiva mesmo após abrir o placar, mas reconheceu que a Inglaterra não conseguiu recuperar o controle quando sofreu o empate.

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— A mensagem era continuar e buscar outro gol. Depois que eles empataram e viraram, tentamos encontrar uma resposta. Poderíamos ter recuperado o momento da partida, mas não conseguimos.

A Inglaterra agora volta a campo no sábado (18), quando enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Lionel Messi cumprimenta Harry Kane após Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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