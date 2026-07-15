Ingleses apontam culpado por queda da Inglaterra para a Argentina: 'Desastre'
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A eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo gerou forte reação dos ingleses nas redes sociais. Após a derrota por 2 a 1, torcedores apontaram Thomas Tuchel como um dos principais culpados pela queda da seleção.
A principal crítica foi à postura da equipe depois de abrir o placar. Para muitos ingleses, a Inglaterra recuou demais após o gol e passou a chamar a Argentina para o campo de ataque. A mudança de comportamento irritou torcedores, que viram o time abrir mão de controlar a partida em um momento decisivo.
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Nas redes sociais, Tuchel foi o principal alvo dos ingleses pela derrota. Veja os comentários abaixo, com tradução:
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Veja comentários ingleses após queda da Inglaterra para a Argentina
Tradução: Recebemos exatamente o que merecíamos. Eu realmente não consigo superar o que vimos do Tuchel ali. Isso parece muito pior do que contra a Croácia, Itália, Espanha. Estava bem ali para a Inglaterra, jogando bem, liderando, com ótimas opções no banco, e ele simplesmente estragou tudo taticamente. Jogou fora a iniciativa e saiu de um jeito bem patético. Tão decepcionante.
Tradução após queda da Inglaterra para a Argentina: O pior jogo de todos que Thomas Tuchel já treinou, e um dos piores que você verá qualquer treinador comandar.Absolutamente patético, que desastre total.
Tradução: Isso é culpa do Tuchel. O que ele estava pensando em ser tão defensivo tão cedo?
Tradução após queda da Inglaterra para a Argentina: Você traz o Tuchel como especialista em mata-matas e ele entrega provavelmente a pior atuação da Inglaterra em mata-mata desde a Islândia.
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