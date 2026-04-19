Sem Ganso, Zubeldía define o Fluminense para encarar o Santos na Vila; veja a escalação
Tricolor enfrenta "onda" de ausências e recorre a mudanças táticas para buscar a vitória fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
Às 16h deste domingo (19), a bola rola na Vila Belmiro para o confronto entre Santos e Fluminense, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um cenário onde a vitória é tratada como obrigação para estancar a má fase, o técnico Luis Zubeldía precisou superar uma das maiores crises de ausências da temporada para definir o time titular.
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Santos com retornos e aposta em jovens da base
Fluminense
Fluminense deve ter quatro mudanças para encarar o Santos na Vila Belmiro
Fluminense
Torcedores do Fluminense protestam nas Laranjeiras e pressionam diretoria
Fluminense
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
➡️ Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Santos com retornos e aposta em jovens da base
Escalação do Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Serna e Castillo.
A lista de desfalques é vasta e impacta setores fundamentais da equipe. Além dos já conhecidos problemas físicos de Soteldo e Lucho Acosta (lesão ligamentar no joelho), o treinador não pode contar com Germán Cano e Nonato. Somado a isso, as suspensões de Martinelli e Canobbio obrigaram o comandante a recorrer a soluções alternativas, incluindo a chamada de jovens da base, como Riquelme Felipe e Julio Fidelis, para compor o banco de reservas.
➡️ Fluminense deve ter quatro mudanças para encarar o Santos na Vila Belmiro
A missão é clara: sair de Santos com os três pontos na bagagem para iniciar com o pé direito a maratona de viagens fora do Rio de Janeiro e retomar a confiança na tabela do Brasileirão. O Tricolor sabe que, apesar das baixas, o elenco precisa de uma atuação sólida para quebrar o jejum e voltar a figurar no topo da competição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias