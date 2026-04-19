Sem Ganso, Zubeldía define o Fluminense para encarar o Santos na Vila; veja a escalação

Às 16h deste domingo (19), a bola rola na Vila Belmiro para o confronto entre Santos e Fluminense, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um cenário onde a vitória é tratada como obrigação para estancar a má fase, o técnico Luis Zubeldía precisou superar uma das maiores crises de ausências da temporada para definir o time titular.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Serna e Castillo.

Escalção do Fluminense para a partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Divulgação)

A lista de desfalques é vasta e impacta setores fundamentais da equipe. Além dos já conhecidos problemas físicos de Soteldo e Lucho Acosta (lesão ligamentar no joelho), o treinador não pode contar com Germán Cano e Nonato. Somado a isso, as suspensões de Martinelli e Canobbio obrigaram o comandante a recorrer a soluções alternativas, incluindo a chamada de jovens da base, como Riquelme Felipe e Julio Fidelis, para compor o banco de reservas.

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A missão é clara: sair de Santos com os três pontos na bagagem para iniciar com o pé direito a maratona de viagens fora do Rio de Janeiro e retomar a confiança na tabela do Brasileirão. O Tricolor sabe que, apesar das baixas, o elenco precisa de uma atuação sólida para quebrar o jejum e voltar a figurar no topo da competição.