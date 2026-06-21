Canobbio quebra jejuns do Fluminense em Copas do Mundo Jogador do Fluminense fez gol no duelo entre Uruguai e Cabo Verde

Agustín Canobbio marcou o segundo gol do Uruguai sobre Cabo Verde, neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Com o tento, o atacante quebrou um jejum de 12 anos sem gols de jogadores do Fluminense no Mundial, algo que tinha acontecido pela última vez em 2014.

continua após a publicidade

✅Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado

Na Copa do Mundo realizada no Brasil, Fred marcou o terceiro gol da Seleção Brasileira sobre Camarões, na terceira rodada da fase de grupos. Na ocasião o atacante era jogador do Fluminense, clube esse em que foi ídolo e acumulou duas passagens vitóriosas, com títulos do Brasileirão e acumulou diversos momentos marcantes com a camisa tricolor.

Porém, após a Copa do Mundo de 2014, o Fluminense não teve jogadores convocados nos Mundiais de 2018 e 2022, mas mudou em 2026. Para a competição deste ano, Agustín Canobbio foi convocado pela seleção uruguaia e, no segundo jogo marcou o segundo gol dos Celestes contra Cabo Verde, encerrando um jejum de 12 anos sem ter um gol de um atleta do Tricolor Carioca no torneio.

continua após a publicidade

Canobbio, do Fluminense, marcou o segundo gol do Uruguai sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP)

➡️Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo

Outra marca quebrada por Canobbio

Agustín Canobbio marcou o primeiro gol de um jogador estrangeiro do Fluminense em Copas do Mundo após 40 anos. Em 1986, no México, Romerito marcou duas vezes pela seleção paraguaia, sendo a última vez contra o México, em um empate por 1 a 1.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável