Fala de Canobbio sobre Ramon Abatti Abel viraliza: 'Assustador' Atacante uruguaio reclamou sobre a condução do árbitro

Durante o intervalo da partida do empate sem gols entre Vasco e Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Canobbio desabafou sobre a condução do árbitro Ramon Abatti Abel.

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Segundo o atacante, o juiz não sabe falar com respeito e nem como se dirigir aos jogadores. Além disso, o uruguaio se queixou que Ramon olha para os atletas como 'um maluco'.

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— Ele não te olha na cara para falar, ele ignora. Eu sei que a gente não tem que falar sempre, mas quando você fala bem (educado), ele não te olha ou te olha como um maluco. Não é assim. Ele está do lado do bandeira, o bandeira vê que tocou a bola no cara e não acontece nada — afirmou o atacante.

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Nas redes sociais, a fala do uruguaio repercutiu entre os torcedores que concordaram com o que o jogador reclamou, além de afirmarem que o juiz é arrogante. Veja a repercussão:

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Hablou o cannobio😅👏 — Dan (@Danmac3367) August 1, 2026

Mas ele é — Brown 🤴🏾⛹🏾‍♂️ (@Littleboss97) August 1, 2026

Mentiu ? — Anna Rita (@AnnaRitaValle1) August 1, 2026

Assustador mesmo... — RahVascão ◤✠◢ 💢 🇧🇷 (@NamharVascao) August 1, 2026

Essa estética de árbitro pistola, com olho arregalado é a coisa mais ridícula. Nenhuma necessidade de ser assim, só explica o que marcou e dá o amarelo se o cara encher o saco.

Só inflama ainda mais o jogo. — MasterCheque (@Jajdhsi7237) August 1, 2026

Como foi a partida?

Texto de: Pedro Cobalea.

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

Hércules e Jair disputam bola durante clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.

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