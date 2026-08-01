Atuação de Ramon Rique em Vasco x Fluminense repercute: 'Sentiu' Equipes empataram em 0 a 0

A atuação de Ramon Rique no primeiro tempo de Vasco e Fluminense, neste sábado (1), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. O meio-campista cruz-maltino foi bastante criticado por parte da torcida após cometer erros na saída de bola durante o clássico disputado no Maracanã.

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Logo aos 33 minutos da etapa inicial, Ramon Rique errou um passe no campo de defesa e deu a oportunidade para Canobbio finalizar com perigo. O chute do atacante do Fluminense acabou bloqueado por Robert Renan, evitando um lance ainda mais perigoso para o Vasco.

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Além desse lance, o camisa vascaíno encontrou dificuldades para dar sequência às jogadas ofensivas e passou a ser um dos assuntos mais comentados entre os torcedores durante a partida.

Nas redes sociais, vascaínos demonstraram insatisfação com o desempenho do jogador e chegaram a pedir sua substituição no intervalo. Entre as mensagens publicadas, torcedores reclamaram principalmente da insegurança apresentada na saída de bola. Veja a repercussão:

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Sequência de atuações ruins do Ramon Rique. Não tem outro pra colocar no lugar? Nenhum moleque bom na base? Tem que ser ele? — Scout Vasco (@ScoutVasco) August 1, 2026

Tá tendo sequência agora. Ou a gente pede um jovem em campo, ou reclama na primeira oscilada. Os dois não dá — Rafael◤✠◢ (@RafaellCRVG1998) August 1, 2026

Calma, tá sentindo um pouco o jogo vai entrar no jogo — guilherme soares (@_gpares) August 1, 2026

Tão colocando ele pra jogar de 10, coisa que ele nunca fez na base, pra proteger ele. Pq se errar mais na frente do campo o prejuízo é menor. Mas aí não tá rendendo nada. Pra que botar o mlk então? — Enkidu (@Lacerdius) August 1, 2026

Sem condições de voltar pro segundo tempo. Até o momento atuação horrorosa — MM ✠ (@Marquesvascao) August 1, 2026

Era pro Barros fazer a função do Jair e o Jair fazer a função do Rique, o treineiro tá perdido no rolê, sabe nem o que tá fazendo — Anderson🏴‍☠️ (@Andersonxfzp) August 1, 2026

Após o empate por 0 a 0 na primeira etapa, o Pedro Emanuel promoveu uma alteração na equipe. Ramon Rique deixou o gramado no intervalo para a entrada de Johan Rojas, buscando dar mais intensidade ao setor ofensivo e melhorar a circulação de bola da equipe.

O jogador Ramon Rique do Vasco durante partida entre Vasco x Fluminense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 - realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste Sábado (01). (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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