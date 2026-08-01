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Atuação de Ramon Rique em Vasco x Fluminense repercute: 'Sentiu'

Equipes empataram em 0 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 18:48
Atualizado há 1 minutos
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Ramon Rique em ação com a bola durante Vasco e Fluminense
Ramon Rique em ação com a bola durante Vasco e Fluminense (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

A atuação de Ramon Rique no primeiro tempo de Vasco e Fluminense, neste sábado (1), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. O meio-campista cruz-maltino foi bastante criticado por parte da torcida após cometer erros na saída de bola durante o clássico disputado no Maracanã.

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Logo aos 33 minutos da etapa inicial, Ramon Rique errou um passe no campo de defesa e deu a oportunidade para Canobbio finalizar com perigo. O chute do atacante do Fluminense acabou bloqueado por Robert Renan, evitando um lance ainda mais perigoso para o Vasco.

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Além desse lance, o camisa vascaíno encontrou dificuldades para dar sequência às jogadas ofensivas e passou a ser um dos assuntos mais comentados entre os torcedores durante a partida.

Nas redes sociais, vascaínos demonstraram insatisfação com o desempenho do jogador e chegaram a pedir sua substituição no intervalo. Entre as mensagens publicadas, torcedores reclamaram principalmente da insegurança apresentada na saída de bola. Veja a repercussão:

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Após o empate por 0 a 0 na primeira etapa, o Pedro Emanuel promoveu uma alteração na equipe. Ramon Rique deixou o gramado no intervalo para a entrada de Johan Rojas, buscando dar mais intensidade ao setor ofensivo e melhorar a circulação de bola da equipe.

O jogador Ramon Rique do Vasco durante partida entre Vasco x Fluminense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 - realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste Sábado (01).
O jogador Ramon Rique do Vasco durante partida entre Vasco x Fluminense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 - realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste Sábado (01). (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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