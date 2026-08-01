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Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:34
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Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia
Luis Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

O Fluminense divulgou a escalação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado (1°), contra o Vasco. Com desfalques, o técnico Luis Zubeldía precisou fazer alterações no time titular. A bola rola às 17h30 (de Brasília) no Maracanã.

➡️ Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?

As principais ausências estão na defesa. Thiago Silva, Freytes, Jemmes e Millán, lesionados, estão fora da partida. Com isso, Ignácio e Igor Rabello são os únicos zagueiros à disposição do Tricolor para o clássico e formam a dupla de zaga.

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No ataque, John Kennedy retorna ao time após cumprir suspensão de dois jogos no Campeonato Brasileiro. Hulk, titular nas últimas partidas e criticado pela torcida, vai para o banco.

Com isso, a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco tem: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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Por outro lado, Pedro Emanuel manda o Cruz-Maltino a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.

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Tudo sobre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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➡️ Zubeldía faz de clássico contra o Vasco prova de fogo do trabalho no Fluminense

Maracanã vai receber Vasco e Fluminense
Maracanã vai receber duelo entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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