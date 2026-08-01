Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense divulgou a escalação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado (1°), contra o Vasco. Com desfalques, o técnico Luis Zubeldía precisou fazer alterações no time titular. A bola rola às 17h30 (de Brasília) no Maracanã.

➡️ Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?

As principais ausências estão na defesa. Thiago Silva, Freytes, Jemmes e Millán, lesionados, estão fora da partida. Com isso, Ignácio e Igor Rabello são os únicos zagueiros à disposição do Tricolor para o clássico e formam a dupla de zaga.

continua após a publicidade

No ataque, John Kennedy retorna ao time após cumprir suspensão de dois jogos no Campeonato Brasileiro. Hulk, titular nas últimas partidas e criticado pela torcida, vai para o banco.

Com isso, a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco tem: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

continua após a publicidade

Por outro lado, Pedro Emanuel manda o Cruz-Maltino a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Tudo sobre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 🆚 Fluminense

🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía faz de clássico contra o Vasco prova de fogo do trabalho no Fluminense

Maracanã vai receber duelo entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Maurício Luz / Lance!)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade