Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
O Fluminense divulgou a escalação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado (1°), contra o Vasco. Com desfalques, o técnico Luis Zubeldía precisou fazer alterações no time titular. A bola rola às 17h30 (de Brasília) no Maracanã.
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As principais ausências estão na defesa. Thiago Silva, Freytes, Jemmes e Millán, lesionados, estão fora da partida. Com isso, Ignácio e Igor Rabello são os únicos zagueiros à disposição do Tricolor para o clássico e formam a dupla de zaga.
No ataque, John Kennedy retorna ao time após cumprir suspensão de dois jogos no Campeonato Brasileiro. Hulk, titular nas últimas partidas e criticado pela torcida, vai para o banco.
Com isso, a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco tem: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
Por outro lado, Pedro Emanuel manda o Cruz-Maltino a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.
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✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
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