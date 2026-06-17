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Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado

Tricolor tem nomes valorizados nesta janela

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 04:30
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Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

A pausa para a Copa do Mundo também virou período de planejamento no Fluminense. Enquanto o elenco aproveita as férias e a diretoria projeta o segundo semestre, alguns jogadores do Tricolor despertam interesse do mercado e podem receber propostas na próxima janela de transferências.

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    Há casos de atletas valorizados após boas atuações, jovens que atraem olhares da Europa e jogadores que vivem momentos de indefinição no clube. Ao mesmo tempo, todos têm potencial para serem importantes na sequência da temporada, que ainda reserva disputas na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil.

    E aí, torcedor: se a decisão estivesse nas suas mãos, quem você venderia e quem manteria no elenco?

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

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    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

    Kevin Serna em ação em Fluminese 3x1 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
    Kevin Serna em ação em Fluminese 3x1 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

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