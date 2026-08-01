Zubeldía destaca solidez defensiva do Fluminense contra o Vasco: 'Um bom trabalho' Clássico carioca acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O técnico Luis Zubeldía valorizou a atuação defensiva do Fluminense no empate por 0 a 0 com o Vasco, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com quatro zagueiros fora por lesão e apenas Igor Rabello e Ignácio disponíveis para iniciar a partida, o treinador afirmou que a equipe controlou as ações ofensivas do adversário e elogiou o desempenho do sistema defensivo.

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Ao analisar a partida, o argentino afirmou que a consistência defensiva foi resultado da atuação coletiva, e não apenas das circunstâncias do jogo.

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— Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho porque à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol. Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa, assim como o Rabello — analisou o técnico.

O Fluminense entrou em campo sem Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes. Com isso, Igor Rabello voltou ao time titular e formou a dupla de zaga com Ignácio durante os 90 minutos.

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Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

Zubeldía explica ausência de jovens da base

Questionado sobre a possibilidade de utilizar jogadores das categorias de base diante da falta de opções na defesa, Zubeldía explicou que o clube não identificou um atleta pronto para assumir espaço no elenco principal neste momento.

O treinador também revelou que Jemmes, recuperado de lesão, já voltou aos treinamentos e deve reforçar o grupo no jogo de volta.

— Hoje, pronto, não. Estava Davi (Schuindt), que era nosso sexto zagueiro. Tinha uma posição similar a de Igor (Rabello). No ano passado foi assim, com Davi de opção, de sexto, sétimo zagueiro. Se especulava que Freytes e Ignácio poderiam sair, mas tínhamos sete zagueiros. Jogadores juvenis podem ficar esperando as oportunidades, ou ter experiência fora e voltar. Tomamos a decisão. Ele vai ter uma experiência fora (do Fluminense). Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição. É uma opção a mais — disse Zubeldía.

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Com a igualdade no primeiro confronto, Fluminense e Vasco decidirão a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

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Outras respostas de Zubeldía após Vasco x Fluminense

Busca por jogadores no mercado

— Se aparecer um jogador com potencial para o elenco, vamos considerar. Isso está mais que claro. Mário, Paulo, Mattheus, sempre observamos jogadores. Temos que analisar a parte econômica também. Mas também um bom elenco e não temos necessidade imediata de incorporar jogadores. Vamos ver se há oportunidades no mercado.

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Chances desperdiçadas

— Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações, contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada.

Nonato em vez de Ganso no segundo tempo

— (A escolha pelo Nonato era porque) queríamos refrescar a equipe e mudar o perfil do que fizemos por 60, 70 minutos. O que aconteceu é que também precisava que a bola não voltasse quando fiz as substituições. Evitar que cansem os zagueiros. Queria refrescar as zonas dos volantes. Martinelli e Hércules se cansaram muito. Nos primeiros 60 minutos, tivemos a bola nessa área. Não serviria tanto utilizar um jogador que não estávamos utilizando e que não era da mesma função. Nonato pode fazer duas funções (de volante e meia), e as fez bem executadas. Mas se eu pensei? Claro que pensei. Paulo poderia ajudar. Ele gira a bola rápido. Originalmente pensei em ir com Nonato e Ganso, mas poderia acontecer o que te falei. Se não tivéssemos uma boa saída atrás, a bola volta e expomos os jogadores mais criativos.

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Hulk pode jogar com John Kennedy?

— Tudo é possível. Tem muitos jogos pela frente. Pode ser uma opção também.

Sensação de revanche?

— São clássicos e se jogam como tal. Não é só pela Copa do Brasil. É clássico. Venho da Argentina e sei o que são clássicos. Tem que saber jogar. Tem que superar os limites dentro de campo. Se joga assim, se joga com muita paixão.

Se sentiu desrespeitado pelo árbitro, assim como Canobbio?

— Me parece que o árbitro, em algumas situações, estava errático. É um grande árbitro, por isso foi para a Copa do Mundo, mas em algumas situações se deixou levar pelo torcedor. Houve um erro no primeiro tempo em que Canobbio sairia em condições de fazer um chute cruzado que não era impedimento. Na segunda etapa, algumas. Não gostei da arbitragem, mas sei que é um grande árbitro. Não é um comentário negativo a ele.

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