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Igor Rabello analisa falta de oportunidades no Fluminense: 'Me prejudicou'

Diante do Vasco, zagueiro é titular pela primeira vez em sete meses

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 21:38
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Titular pela primeira vez em sete meses, Igor Rabello analisou o período sem sequência de jogos no Fluminense. Após o empate por 0 a 0 com o Vasco, neste sábado (1º), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro explicou como encarou a falta de oportunidades desde sua chegada ao clube e destacou a importância de estar pronto quando foi acionado por Luis Zubeldía.

➡️Zubeldía destaca solidez defensiva do Fluminense contra o Vasco: 'Um bom trabalho'

O defensor iniciou a partida por conta dos desfalques na defesa tricolor e teve atuação segura ao lado de Ignácio. Depois do clássico, relembrou que, em 2025, sua utilização já era limitada por não poder atuar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, enquanto defendia o Fluminense sob o comando de Renato Gaúcho.

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— Primeiro acho que, no ano passado, com o Renato, eu vinha de uma situação meio diferente. Eu não podia atuar em dois campeonatos, só podia atuar no Brasileirão. Era um pouco complicado porque tinha que manter também o elenco, o time entrosado. Mesmo assim, ele me usou em alguns jogos no Brasileirão. Só ficava difícil porque eu não podia jogar a Copa do Brasil nem a Sul-Americana; isso me prejudicou um pouco a ter sequência de jogos.

— Depois da saída do Renato, com o Zubeldía chegando, ele manteve a equipe. Claro que a gente fica chateado por não jogar, mas eu tô aqui trabalhando pelo Fluminense. Se eu me dedicar aos treinamentos, focado sempre para esperar a minha oportunidade, eu vou estar. Independentemente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trabalhando sério.

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Zagueiro destaca preparação durante período sem atuar

Rabello também explicou que buscou manter o ritmo nos treinamentos para estar preparado quando recebesse uma oportunidade. O zagueiro voltou ao time em meio aos problemas físicos do setor defensivo, que deixaram Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes fora da partida.

— A diferença é sempre se manter preparado. Eu sempre busco estar ali, focado nos treinamentos, buscando me aprimorar cada vez mais, a melhorar. Tenho uma certa experiência já no futebol, sei que a oportunidade aparece a qualquer momento. Foi assim que eu surgi também no futebol; sempre me dedico muito nos treinamentos.

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— Claro que não é a mesma coisa de você estar atuando sempre, com ritmo de jogo, mas sempre busquei trabalhar muito para que, quando surgisse essa oportunidade, eu aproveitasse da melhor forma. Infelizmente foi dessa maneira, com quatro atletas se lesionando, mas tá aí a importância de tá sempre preparado, buscando o melhor todos os dias nos treinamentos para tá bem nos jogos.

Rabello aponta caminho para o jogo de volta

O zagueiro também comentou o empate sem gols no Maracanã e afirmou que o Fluminense precisa aumentar a eficiência ofensiva para buscar a classificação na próxima quarta-feira.

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— Falta o gol, a gente fazer mais gols. O importante é não levar pra gente sair com a vitória. Se a gente não leva, já é um grande passo, porque tem hora que a bola não entra, como hoje.

— Mas a gente sabe que, não levando gol, tem grande chance da gente vencer se a gente caprichar lá na frente. Tentar melhorar esse último terço ali na hora da finalização pra gente conseguir sair com o gol, e não levar para sair com a vitória que a classificação.

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Após o empate sem gols no jogo de ida, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Vasco
Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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