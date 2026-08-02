Fluminense recupera Jemmes, mas segue sem Thiago Silva e Freytes contra o Vasco
Luis Zubeldía teve apenas Ignácio e Igor Rabello à disposição para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
O Fluminense terá o retorno de Jemmes para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía continuará sem poder contar com Thiago Silva e Freytes, que seguem em recuperação de lesões e estão fora do clássico.
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Jemmes volta a ser opção após se recuperar da lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida na partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 17 de julho. O zagueiro já havia retornado aos treinamentos antes do primeiro duelo com o Cruz-Maltino, mas a comissão técnica optou por preservá-lo e não incluí-lo na lista de relacionados para evitar um retorno precoce.
Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que, para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição. É uma opção a mais — disse Zubeldía na coletiva após o empate com o Vasco.
Com isso, o defensor amplia as alternativas de Zubeldía para a defesa, que teve apenas Igor Rabello e Ignácio à disposição no empate sem gols no sábado (1º).
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Já Thiago Silva ainda precisará de mais tempo para voltar aos gramados. O capitão sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita durante a partida contra o Bahia e deve permanecer fora entre 15 e 20 dias. A expectativa do departamento médico é recuperá-lo para os confrontos diante do Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para os dias 11 e 18 de agosto.
A situação de Freytes inspira mais cautela. O argentino foi diagnosticado com um edema ósseo no tornozelo direito, e o Fluminense não estabeleceu um prazo para o retorno. Como a recuperação desse tipo de lesão varia de acordo com a evolução clínica, a tendência é que o zagueiro também desfalque a equipe na sequência de decisões das próximas semanas. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal "Ge".
Fluminense passa ileso apesar de desfalques
Mesmo sem quatro zagueiros à disposição, o Fluminense pouco sofreu e não levou gol no empate com o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ignácio e Igor Rabello tiveram bom desempenho e foram elogiados por Zubeldía após a partida.
— Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho, porque, à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol. Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa — analisou o técnico.
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