Fluminense recupera Jemmes, mas segue sem Thiago Silva e Freytes contra o Vasco Luis Zubeldía teve apenas Ignácio e Igor Rabello à disposição para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense terá o retorno de Jemmes para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía continuará sem poder contar com Thiago Silva e Freytes, que seguem em recuperação de lesões e estão fora do clássico.

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Jemmes volta a ser opção após se recuperar da lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida na partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 17 de julho. O zagueiro já havia retornado aos treinamentos antes do primeiro duelo com o Cruz-Maltino, mas a comissão técnica optou por preservá-lo e não incluí-lo na lista de relacionados para evitar um retorno precoce.

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Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que, para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição. É uma opção a mais — disse Zubeldía na coletiva após o empate com o Vasco.

Com isso, o defensor amplia as alternativas de Zubeldía para a defesa, que teve apenas Igor Rabello e Ignácio à disposição no empate sem gols no sábado (1º).

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Já Thiago Silva ainda precisará de mais tempo para voltar aos gramados. O capitão sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita durante a partida contra o Bahia e deve permanecer fora entre 15 e 20 dias. A expectativa do departamento médico é recuperá-lo para os confrontos diante do Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para os dias 11 e 18 de agosto.

A situação de Freytes inspira mais cautela. O argentino foi diagnosticado com um edema ósseo no tornozelo direito, e o Fluminense não estabeleceu um prazo para o retorno. Como a recuperação desse tipo de lesão varia de acordo com a evolução clínica, a tendência é que o zagueiro também desfalque a equipe na sequência de decisões das próximas semanas. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal "Ge".

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Mesmo sem quatro zagueiros à disposição, o Fluminense pouco sofreu e não levou gol no empate com o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ignácio e Igor Rabello tiveram bom desempenho e foram elogiados por Zubeldía após a partida.

— Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho, porque, à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol. Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa — analisou o técnico.

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Jemmes em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

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