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Fluminense iguala sequência negativa após 34 anos

Empate por 0 a 0 com o Vasco é o quinto consecutivo do Tricolor em jogos oficiais

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 15:25
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Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O empate por 0 a 0 com o Vasco, no último sábado (1º), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, fez o Fluminense repetir uma marca que não acontecia desde 1992. A equipe chegou a cinco empates consecutivos em partidas oficiais, algo que o clube não registrava havia 34 anos.

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A sequência começou antes da pausa para a Copa do Mundo, com o 1 a 1 diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Tricolor voltou a igualar o placar contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia e Vasco, acumulando cinco partidas seguidas sem vencedor entre Brasileirão e Copa do Brasil. A última vitória aconteceu no dia 27 de maio, pela Libertadores, no 3 a 1 sobre o La Guaira.

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Outro ponto em comum entre as duas sequências é a realização de amistosos durante o período. Em 1992, o Time das Laranjeiras disputou jogos contra a Seleção de Ilhéus, América e Arábia Saudita entre os compromissos oficiais, com uma vitória, um empate e duas derrotas, respectivamente. Já em 2026, durante a paralisação para a Copa do Mundo, a equipe enfrentou Nova Iguaçu e Bahia, vencendo ambos.

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Sequência de 1992

A última vez que o Tricolor havia registrado cinco empates consecutivos ocorreu durante a temporada de 1992. Na ocasião, a série foi formada por quatro partidas do Campeonato Carioca e uma da Copa do Brasil. Confira os resultados:

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  1. Vasco 1 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca
  2. Madureira 1 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca
  3. Volta Redonda 2 x 2 Fluminense – Campeonato Carioca
  4. Fluminense 2 x 2 Sergipe – Copa do Brasil
  5. Olaria 0 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca

Série atual

Em 2026, o Flu voltou a alcançar a mesma marca. Dos cinco empates consecutivos, quatro aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Os resultados foram:

  • Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro
  • Fluminense 1 x 1 Red Bull Bragantino – Campeonato Brasileiro
  • Grêmio 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro
  • Fluminense 0 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro
  • Vasco 0 x 0 Fluminense – Copa do Brasil

O Tricolor tentará encerrar a sequência na próxima quarta-feira (5), quando volta a enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer garante vaga nas quartas; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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