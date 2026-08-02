Fluminense sofre com baixa eficiência e segue sem vencer pós-Copa
Tricolor finaliza mais do que antes da pausa, mas converte menos as oportunidades criadas
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O empate por 0 a 0 com o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ampliou um problema que acompanha o Fluminense desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. A equipe chegou ao quarto empate consecutivo e segue sem vencer no período, e a sequência negativa está diretamente relacionada à ineficiência do ataque.
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Mais do que os resultados, o desempenho ofensivo voltou a impedir que o time transformasse volume de jogo em vantagem no placar. O Tricolor finaliza mais do que antes da pausa, mas converte menos as oportunidades criadas, cenário que ajuda a explicar a sequência sem vitórias.
Sequência sem vitórias aumenta pressão
O Fluminense acumula empates contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia e Vasco desde a retomada da temporada. Os dois últimos terminaram sem gols.
Considerando também a rodada anterior à pausa para a Copa do Mundo, o time soma cinco partidas consecutivas sem vencer. O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro foi o início da sequência que ainda não foi interrompida.
Apesar da invencibilidade, os resultados impediram a equipe de avançar no Campeonato Brasileiro e deixaram em aberto a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
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Fluminense finaliza mais, mas converte menos
Os números mostram que o problema não está necessariamente na produção ofensiva. Antes da Copa do Mundo, durante o trabalho de Luis Zubeldía, o Fluminense registrava média de 13,6 finalizações por partida. Após a pausa, esse índice subiu para 17,0 chutes por jogo.
A diferença aparece na eficiência. Até a interrupção da temporada, a equipe convertia 41% das grandes chances criadas — número já não muito expressivo. Nos quatro jogos seguintes, esse aproveitamento caiu para 28%.
Contra o Vasco, o cenário voltou a se repetir. O Fluminense finalizou 12 vezes, mas acertou o gol defendido por Léo Jardim apenas uma vez. A equipe sequer criou uma oportunidade classificada estatisticamente como "grande chance", apesar de ter se aproximado do gol em lances com Canobbio e John Kennedy.
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Fluminense nos últimos quatro jogos x com Zubeldía antes da pausa para Copa do Mundo
- Finalizações: 17,0 x 13,6
- Finalizações no gol: 5,0 x 5,1
- Acerto no passe: 86% x 86%
- Grandes chances criadas: 1,7 x 2,4
- Conversão de grandes chances: 28% (2/7) x 41%
- Grandes chances cedidas: 1,0 x 1,4
- Finalizações sofridas: 8,5 x 10,6
Centroavantes vivem momento de baixa
A queda de rendimento também passa pelo desempenho dos homens de referência. Artilheiro do Fluminense na temporada com 14 gols, John Kennedy retornou ao time titular após cumprir suspensão contra Grêmio e Bahia. No clássico, finalizou três vezes, acertou uma no alvo e desperdiçou a principal oportunidade ao bater em cima de Léo Jardim quando saiu cara a cara com o goleiro.
Hulk, contratado durante a janela de transferências para disputar posição no comando do ataque, também ainda busca maior participação ofensiva. Titular nas três partidas anteriores e utilizado no segundo tempo diante do Vasco, o atacante marcou apenas uma vez desde que chegou ao clube: de pênalti, no empate por 1 a 1 com o Grêmio.
Sem maior eficiência dos dois centroavantes, o Fluminense voltou a dominar parte das ações ofensivas sem transformar esse volume em gols.
Números de John Kennedy após a Copa do Mundo
- 2 jogos (1 titular)
- 120 minutos
- 0 gols
- 0 assistências
- 1/3 finalização no gol
- 1.5 passe decisivo por jogo (3 no total)
- Sem grandes chances no período (0/0)
- 23.5 toques por jogo (47 no total)
- 10.0 perdas de posse por jogo (20 no total)
- 1.0 drible certo por jogo (50% de acerto, 2/4)
- Nota Sofascore 6.20
Números de Hulk pelo Fluminense
- 4 jogos (3 titular)
- 248 minutos
- 1 gol
- 0 assistências
- 5/15 finalizações no gol
- 0.5 passe decisivo por jogo (2 no total)
- 33% de conversão de grandes chances (1/3)
- 33.0 toques por jogo (132 no total)
- 11.0 perdas de posse por jogo (44 no total)
- 1.0 drible certo por jogo (67% de acerto, 4/6)
- Nota Sofascore 6.80
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Zubeldía admite problema na definição
Após a partida, Luis Zubeldía reconheceu que faltou aproveitar melhor as oportunidades criadas e avaliou que o Fluminense produziu o suficiente para vencer o primeiro confronto das oitavas de final.
— Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada.
A declaração resume o momento vivido pelo Fluminense. A equipe tem conseguido controlar adversários durante boa parte dos jogos, mantém uma produção ofensiva consistente em volume, mas encontra dificuldades para transformar esse domínio em gols. Com o confronto ainda aberto, a definição da vaga passa diretamente pela capacidade do ataque de recuperar a eficiência no jogo de volta.
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