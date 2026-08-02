Fluminense sofre com baixa eficiência e segue sem vencer pós-Copa Tricolor finaliza mais do que antes da pausa, mas converte menos as oportunidades criadas

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O empate por 0 a 0 com o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ampliou um problema que acompanha o Fluminense desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. A equipe chegou ao quarto empate consecutivo e segue sem vencer no período, e a sequência negativa está diretamente relacionada à ineficiência do ataque.

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Mais do que os resultados, o desempenho ofensivo voltou a impedir que o time transformasse volume de jogo em vantagem no placar. O Tricolor finaliza mais do que antes da pausa, mas converte menos as oportunidades criadas, cenário que ajuda a explicar a sequência sem vitórias.

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Sequência sem vitórias aumenta pressão

O Fluminense acumula empates contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia e Vasco desde a retomada da temporada. Os dois últimos terminaram sem gols.

Considerando também a rodada anterior à pausa para a Copa do Mundo, o time soma cinco partidas consecutivas sem vencer. O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro foi o início da sequência que ainda não foi interrompida.

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Apesar da invencibilidade, os resultados impediram a equipe de avançar no Campeonato Brasileiro e deixaram em aberto a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Fluminense finaliza mais, mas converte menos

Os números mostram que o problema não está necessariamente na produção ofensiva. Antes da Copa do Mundo, durante o trabalho de Luis Zubeldía, o Fluminense registrava média de 13,6 finalizações por partida. Após a pausa, esse índice subiu para 17,0 chutes por jogo.

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A diferença aparece na eficiência. Até a interrupção da temporada, a equipe convertia 41% das grandes chances criadas — número já não muito expressivo. Nos quatro jogos seguintes, esse aproveitamento caiu para 28%.

Contra o Vasco, o cenário voltou a se repetir. O Fluminense finalizou 12 vezes, mas acertou o gol defendido por Léo Jardim apenas uma vez. A equipe sequer criou uma oportunidade classificada estatisticamente como "grande chance", apesar de ter se aproximado do gol em lances com Canobbio e John Kennedy.

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Fluminense nos últimos quatro jogos x com Zubeldía antes da pausa para Copa do Mundo

Finalizações: 17,0 x 13,6 Finalizações no gol: 5,0 x 5,1 Acerto no passe: 86% x 86% Grandes chances criadas: 1,7 x 2,4 Conversão de grandes chances: 28% (2/7) x 41% Grandes chances cedidas: 1,0 x 1,4 Finalizações sofridas: 8,5 x 10,6

Centroavantes vivem momento de baixa

A queda de rendimento também passa pelo desempenho dos homens de referência. Artilheiro do Fluminense na temporada com 14 gols, John Kennedy retornou ao time titular após cumprir suspensão contra Grêmio e Bahia. No clássico, finalizou três vezes, acertou uma no alvo e desperdiçou a principal oportunidade ao bater em cima de Léo Jardim quando saiu cara a cara com o goleiro.

Hulk, contratado durante a janela de transferências para disputar posição no comando do ataque, também ainda busca maior participação ofensiva. Titular nas três partidas anteriores e utilizado no segundo tempo diante do Vasco, o atacante marcou apenas uma vez desde que chegou ao clube: de pênalti, no empate por 1 a 1 com o Grêmio.

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Sem maior eficiência dos dois centroavantes, o Fluminense voltou a dominar parte das ações ofensivas sem transformar esse volume em gols.

Números de John Kennedy após a Copa do Mundo

2 jogos (1 titular) 120 minutos 0 gols 0 assistências 1/3 finalização no gol 1.5 passe decisivo por jogo (3 no total) Sem grandes chances no período (0/0) 23.5 toques por jogo (47 no total) 10.0 perdas de posse por jogo (20 no total) 1.0 drible certo por jogo (50% de acerto, 2/4) Nota Sofascore 6.20

Números de Hulk pelo Fluminense

4 jogos (3 titular) 248 minutos 1 gol 0 assistências 5/15 finalizações no gol 0.5 passe decisivo por jogo (2 no total) 33% de conversão de grandes chances (1/3) 33.0 toques por jogo (132 no total) 11.0 perdas de posse por jogo (44 no total) 1.0 drible certo por jogo (67% de acerto, 4/6) Nota Sofascore 6.80

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Zubeldía admite problema na definição

Após a partida, Luis Zubeldía reconheceu que faltou aproveitar melhor as oportunidades criadas e avaliou que o Fluminense produziu o suficiente para vencer o primeiro confronto das oitavas de final.

— Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada.

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A declaração resume o momento vivido pelo Fluminense. A equipe tem conseguido controlar adversários durante boa parte dos jogos, mantém uma produção ofensiva consistente em volume, mas encontra dificuldades para transformar esse domínio em gols. Com o confronto ainda aberto, a definição da vaga passa diretamente pela capacidade do ataque de recuperar a eficiência no jogo de volta.

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John Kennedy lamenta gol perdido em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil de 2026 (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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