logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo

Agner vai jogar nos Emirados Arabes

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 14:29
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Agner em ação pelo Fluminense no Carioca contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Agner em ação pelo Fluminense no Carioca contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense acertou a saída de Agner, de 21 anos, para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. O meia se junta a Kelwin e Davi Melo e é mais um dos jogadores com idade de base estourada sem espaço no profisisonal a deixar o Tricolor na pausa da Copa do Mundo. O filho de Felipe Melo foi emprestado.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa

    Copa do Mundo
    Há 16 horas
  • Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Cano faz ‘pré-temporada’ particular durante férias do Fluminense

    Fluminense
    Há 22 horas
  • Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

    Flamengo e Fluminense anunciam novidades para o Maracanã; veja imagens

    Futebol Nacional
    Há 2 dias

    • ➡️Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado

    A transferência de Agner, assim como a de Kelwin será em definitivo, mas o Tricolor garantiu a manutenção de um percentual dos direitos econômicos do jogador em uma eventual venda futura, apostando em uma valorização do atleta nos próximos anos.

    A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

    O meia chegou a receber oportunidades no início da temporada, especialmente durante o Campeonato Carioca, quando Luis Zubeldía utilizou equipes alternativas, formadas por atletas das categorias de base e reservas com menos espaço no elenco principal. Foram duas partidas, com uma assistência anotada.

    continua após a publicidade

    Apesar do bom início, o jogador não conseguiu se firmar entre os profissionais e passou a ter poucas perspectivas de utilização ao longo do ano, o que facilitou a busca por novos caminhos.

    Agner teve passagem por empréstimo pelo Palmeiras. Na ocasião, o clube paulista tinha opção de compra fixada em cerca de 1 milhão de dólares, mas optou por não exercer a cláusula. O meia voltou ao Fluminense e seguiu até a oportunidade no futebol dos Emirados Árabes.

    continua após a publicidade
    Agner na zona mista após Fluminense x Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Agner na zona mista após Fluminense x Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoDupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na CopaHá 16 horas
    Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    FluminenseCano faz 'pré-temporada' particular durante férias do FluminenseHá 22 horas
    Dado Villa-Lobos - Fut&Papo
    Fora de CampoAO VIVO: Assista ao Fut&Papo desta quinta-feira, que recebe Dado Villa-LobosHá 2 dias
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Futebol NacionalFlamengo e Fluminense anunciam novidades para o Maracanã; veja imagensHá 2 dias
    Davi Melo, filho de Filipe Melo, em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)
    FluminenseFluminense acerta transferência de Davi Melo, filho de Felipe MeloHá 2 dias
    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    FluminenseVende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercadoHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio após estreia do Uruguai na Copa: 'Estou aqui graças ao Fluminense'
    Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Atuação de Canobbio, do Fluminense, em empate do Uruguai divide opiniões
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Bernal em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar jogadores em baixa
    Germán Cano e Bono disputam bola cara a cara no segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Algoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o Fluminense
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Operário (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Balanço individual do Fluminense: destaques, surpresas e quem pode crescer no segundo semestre
    Kelwin em ação pelo Fluminense na Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense acerta saída de atacante ao SJK, da Finlândia
    Ronaldinho e Hulk se encontram (Foto: Reprodução Gledson Paraíba)
    Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista
    Rivellino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Reprodução/Flu-Memória)
    Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo
    Matheus Pato - Fluminense
    Ex-promessa do Fluminense, Matheus Pato completa cinco anos jogando na Ásia
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda
    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    Brasileiros e gringos do Fluminense cravam campeão da Copa do Mundo
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense negocia amistosos contra São Paulo e America-RJ