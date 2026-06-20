Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo Agner vai jogar nos Emirados Arabes

O Fluminense acertou a saída de Agner, de 21 anos, para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. O meia se junta a Kelwin e Davi Melo e é mais um dos jogadores com idade de base estourada sem espaço no profisisonal a deixar o Tricolor na pausa da Copa do Mundo. O filho de Felipe Melo foi emprestado.

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A transferência de Agner, assim como a de Kelwin será em definitivo, mas o Tricolor garantiu a manutenção de um percentual dos direitos econômicos do jogador em uma eventual venda futura, apostando em uma valorização do atleta nos próximos anos.

A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O meia chegou a receber oportunidades no início da temporada, especialmente durante o Campeonato Carioca, quando Luis Zubeldía utilizou equipes alternativas, formadas por atletas das categorias de base e reservas com menos espaço no elenco principal. Foram duas partidas, com uma assistência anotada.

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Apesar do bom início, o jogador não conseguiu se firmar entre os profissionais e passou a ter poucas perspectivas de utilização ao longo do ano, o que facilitou a busca por novos caminhos.

Agner teve passagem por empréstimo pelo Palmeiras. Na ocasião, o clube paulista tinha opção de compra fixada em cerca de 1 milhão de dólares, mas optou por não exercer a cláusula. O meia voltou ao Fluminense e seguiu até a oportunidade no futebol dos Emirados Árabes.

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Agner na zona mista após Fluminense x Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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