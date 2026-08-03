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Números mostram como o Fluminense utiliza menos a base com Zubeldía

Treinador é o que menos deu espaço aos jovens de Xerém entre os quatro últimos comandantes do clube

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 06:00
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Zubeldía em Fluminense x Maricá (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Luis Zubeldía no comando do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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A utilização de jogadores formados em Xerém diminuiu no Fluminense desde a chegada de Luis Zubeldía. O cenário ganhou novo capítulo no empate por 0 a 0 com o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o técnico optou por não relacionar nenhum zagueiro da base, mesmo tendo apenas dois defensores disponíveis para a partida. O Lance! demonstra, em números, como os jovens formados pelo Tricolor perderam espaço sob o comando do argentino.

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Levantamento com base na participação de atletas "sub-22" — ou seja, com até 22 anos e revelados pelo Fluminense — mostra que o treinador é o que menos deu espaço à base entre os quatro últimos comandantes do clube. Desta forma, nomes como Martinelli e John Kennedy, já estabelecidos no profissional há alguns anos, não entram em consideração neste caso.

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Os números apontam que, embora Zubeldía tenha utilizado dez atletas da base desde que assumiu o comando da equipe, oito deles atuaram apenas no Campeonato Carioca. A consequência aparece também na minutagem: apenas 1,66% dos minutos do Tricolor sob o treinador foram destinados aos crias de Xerém, o menor índice entre os últimos técnicos do clube.

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Base praticamente restrita ao Campeonato Carioca

O dado bruto de dez jogadores utilizados pode sugerir um aproveitamento semelhante ao de seus antecessores. A distribuição das oportunidades, porém, mostra outro cenário.

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Dos dez atletas utilizados por Zubeldía, apenas dois atuaram fora do Campeonato Carioca. Riquelme Felipe soma cinco participações no Campeonato Brasileiro, enquanto Wesley Natã entrou em uma partida do Brasileirão e em uma da Libertadores.

Os demais tiveram espaço apenas no estadual. São eles: Matheus Reis (4 jogos), Júlio Fidelis (2 jogos), Wallace Davi (2 jogos), Agner (2 jogos), Léo Jance (2 jogos), Davi Melo (1 jogo), Luis Fernando (1 jogo) e Davi Schuindt (1 jogo). Destes, três estão emprestados (Jance, Melo e Luis), e dois deixaram o clube em definitivo (Wallace e Schuindt).

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Com isso, a participação da base nas principais competições ficou restrita a aparições pontuais, refletindo diretamente na baixa minutagem dos atletas.

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Comparação com os últimos treinadores

Os números mostram uma redução gradual do espaço para os jovens após as passagens de Fernando Diniz e Mano Menezes. Renato Gaúcho já trabalhava menos com a base, e Luis Zubeldía tem os menores índices entre os quatro.

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TécnicoJogadores da base utilizadosFora do CariocaMinutos de atletas sub-22

Fernando Diniz

24

18

22,30%

Mano Menezes

18

9

20,96%

Renato Gaúcho

10

10

2,29%

Luis Zubeldía

10

2

1,66%

Diniz e Mano utilizaram jovens como parte da estrutura do elenco principal. Jogadores como André, Martinelli, Alexsander, John Kennedy e Kauã Elias acumularam sequência de partidas em Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil antes de ultrapassarem a idade considerada para o levantamento.

Renato Gaúcho também registrou baixa minutagem da base, mas distribuiu oportunidades em diferentes competições. Os dez jogadores utilizados por ele atuaram fora do Campeonato Carioca, com destaque para a Copa Sul-Americana, torneio em que sete atletas de Xerém entraram em campo. Já Zubeldía concentrou praticamente toda a utilização dos jovens no estadual.

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Escolha voltou ao debate contra o Vasco

A discussão sobre o espaço para a base voltou à pauta no clássico contra o Vasco. O Fluminense entrou em campo desfalcado de Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes. Mesmo com apenas Ignácio e Igor Rabello disponíveis para a zaga, Zubeldía preferiu não levar um defensor de Xerém para o banco de reservas.

Questionado após a partida, o treinador explicou a decisão e afirmou que, neste momento, não vê um zagueiro da base preparado para integrar o elenco principal.

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— Hoje, pronto, não (temos nenhum zagueiro na base). Tínhamos Davi (Schuindt), que era nosso sexto zagueiro. Tinha uma posição similar à de Igor (Rabello). No ano passado foi assim, com Davi de opção, de sexto, sétimo zagueiro. Se especulava que Freytes e Ignácio poderiam sair, mas tínhamos sete zagueiros. Jogadores juvenis podem ficar esperando as oportunidades ou ter experiência fora e voltar. Tomamos a decisão. Ele vai ter uma experiência fora (do Fluminense). Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos — declarou Zubeldía.

Davi Schuindt, citado por Zubeldía, deixou o Fluminense pela falta de oportunidades na equipe profissional. Cria de Xerém, o jogador de 22 anos foi cedido em definitivo pelo Tricolor ao AVS, de Portugal. O clube ficou com 50% do passe do atleta.

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Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Luis Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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