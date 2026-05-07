Promessa em xeque: Wallace Yan decepciona e perde espaço no Fla

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A passagem de Wallace Yan pelo Flamengo, até aqui, é de altos e baixos, com ambos os extremos em intensidade máxima. O ápice veio em um começo avassalador, com gol no Mundial de Clubes contra o poderoso Chelsea. Já o momento de maior crise ocorreu na decisão por pênaltis das oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, quando ele isolou a quinta cobrança. Agora, o atacante volta a ser alvo de críticas, após uma atuação curta e considerada displicente no clássico contra o Vasco, que causou o seu afastamento da lista de relacionados para o jogo de hoje, às 21h30, contra o Independiente Medellin, pela Libertadores .

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Com apenas 21 anos, Wallace Yan já passou por situações que a maioria dos jogadores só enfrenta em estágios mais avançados na carreira. A grande atuação no Mundial de Clubes de 2025 fez com que ele ganhasse projeção rápida no profissional, em um contexto em que cada vez menos atletas da base são aproveitados no time principal, devido à alta qualidade do elenco rubro-negro. A expectativa em torno dele já era alta desde que foi artilheiro na conquista da Libertadores sub-20 e ganhou o título do Mundial da categoria, em 2024.

Wallace Yan no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A ascensão foi tamanha que Wallace se tornou e segue, até o momento, como reserva imediato de Pedro, titular do ataque rubro-negro. Uma decisão considerada equivocada por muitos torcedores do Flamengo, que consideram que o clube precisa ir ao mercado em busca de um substituto à altura do camisa 9. Isso deve acontecer na janela de transferências do meio ano.

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Atuação no clássico foi decisiva para o afastamento

Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, no início de março, Wallace Yan vem recebendo oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las. No clássico contra o Vasco, ele entrou em campo aos 46 minutos do segundo tempo, com a principal missão de ajudar na marcação. A atuação abaixo do esperado do camisa 64 fez com que torcedores questionassem a decisão do treinador.

O atacante até tentou driblar, mas não cumpriu a missão de explorar a velocidade pelas pontas. Faltaram assertividade e, principalmente, visão de jogo. Além de decisões equivocadas com a bola nos pés, ele também deixou a desejar na marcação, justamente o motivo de sua entrada, sobretudo no lance do gol de empate.

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Números de Wallace Yan em Flamengo x Vasco

8 minutos jogados 5 ações com a bola 1 falta sofrida 1/2 duelos ganhos

Wallace Yan em Flamengo x Vasco: atuação abaixo do esperado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Na coletiva após o clássico, Leonardo Jardim explicou a entrada de Wallace Yan, destacando a intenção de reforçar a velocidade na recomposição pelas pontas, o que não aconteceu. Além dele, Bruno Henrique, que também atua pelos lados, entrou na partida.

— Em relação às mexidas, foram com o objetivo de segurar mais a bola no meio de campo e ter alas mais rápidos para defender as laterais. Acabou que não aconteceu, mas era a ideia inicial. Quando mexi na equipe, o Plata era o melhor jogador em campo. Não o tiraria. Poderia mexer em um volante, mas optei por não fazer isso — explicou o técnico após o jogo.

Anteriormente, em entrevista à "FlamengoTV" no início deste mês, Leonardo Jardim destacou as qualidades de Wallace, comparando sua versatilidade à de Pedro.

- É um atleta diferente do estilo do Pedro, com mais físico no deslocamento. É um jogador bastante interessante e que pode nos ajudar em diversas ocasiões - detalhou o treinador.

Sob o comando de Jardim, Wallace Yan foi utilizado em cinco jogos, todos saindo do banco de reservas. Neste período, ele teve apenas duas finalizações.

O desempenho no clássico culminou na ausência de Wallace Yan da lista de relacionados da partida de hoje (7) contra o Independiente Medellín. A reportagem do Lance! apurou que a decisão de não levar o atacante para a viagem à Colômbia partiu diretamente de uma escolha técnica de Leonardo Jardim, que reprovou a atuação do jogador no clássico de domingo.

Os números de Wallace Yan com Leonardo Jardim no Flamengo: participação discreta (Arte: Lance!)

Problemas de indisciplina marcam passagem

Além do mau momento técnico, pesam contra o jovem atacante os episódios de indisciplina. O principal deles ocorreu na derrota para o Bahia por 1 a 0, no dia 5 de outubro do ano passado, quando recebeu cartão amarelo por reclamação e, três minutos depois, foi expulso por tentar atingir Gilberto com uma cotovelada.

Poucos dias depois, o meia Adryan, também revelado pelo Flamengo, afirmou em entrevista ao Lance! que Wallace Yan precisava controlar o comportamento.

— A personalidade do Wallace é muito forte. Pelo que ele fez no início no Flamengo, dá para ver que joga muita bola. Mas, sem julgar, a atitude corporal dele acaba prejudicando a forma como é visto. Acho que ele precisa colocar a cabeça no lugar. É novo, vai errar, só erra quem está ali dentro. A expulsão serve de aprendizado. Ele tem bola para dar a volta por cima — disse Adryan.

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Conselho de Gilberto, ex-Flamengo e seleção

Outro ex-jogador do Flamengo que falou sobre Wallace Yan foi Gilberto. Ex-coordenador técnico do sub-20, ele revelou que já havia conversado com o atacante sobre o temperamento.

— O Wallace é um bom menino. Nessa idade, é normal ouvir pouco, eu também fui assim. Não foi por falta de aviso. Tive muito tempo com ele e sempre conversei. O principal agora é saber ouvir, interpretar e aplicar no dia a dia. Não adianta buscar ajuda se não absorver o que é dito. Ele tem muito talento, mas precisa ajustar essa questão comportamental. É jovem, acha que pode tudo, mas agora está entendendo que não é bem assim e tenta mudar - analisou o ex-lateral-esquerdo.

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Outros casos polêmicos

A expulsão contra o Bahia não foi a primeira vez que Wallace Yan se envolveu em polêmicas. Em julho de 2025, ele trocou provocações com Thiago Silva após dar uma assistência no Fla x Flu, recebendo críticas dos torcedores.

Já nos confrontos com o Atlético-MG, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, protagonizou discussões, principalmente com Hulk e Lyanco. No jogo de volta da Copa do Brasil, desperdiçou um pênalti que culminou na eliminação do Flamengo. As atitudes geraram críticas da torcida.

Wallace Yan em ação pelo Flamengo contra o Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Proposta do Bragantino

Em fevereiro deste ano, Wallace Yan esteve perto de deixar o Flamengo. O jogador chegou a se despedir do clube, devido às conversas avançadas com o RB Bragantino. O negócio, entretanto, não avançou, e ele permaneceu no Rubro-Negro.

O momento agora é decisivo para a jovem revelação rubro-negra. Ele parece ter perdido a confiança do treinador e precisará reconquistá-la no campo, além de melhorar o comportamento.

Números gerais de Wallace Yan pelo Flamengo

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