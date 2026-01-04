Jogadores em alta podem render milhões ao Flamengo na janela

Com mais uma janela aberta na Europa — no Brasil, o período de transferências tem início na segunda-feira (5) —, o Flamengo deve ficar atento aos ex-jogadores do clube em alta. Isso porque negociações de atletas formados na base rubro-negra podem incentivar os movimentos ousados de José Boto e companhia no mercado da bola.

Em diversas transações ao longo dos últimos anos, o time da Gávea manteve porcentagens expressivas de vendas futuras. Além disso, pode ser beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa: transferências internacionais rendem ao clube formador de 2,5% a 5% do valor, conforme o tempo que o atleta permaneceu no clube entre os 12 e 23 anos.

O Lance!, então, separou uma lista com alguns jogadores que, se negociados durante a janela, podem render mais alguns milhões aos cofres rubro-negros.

Flamengo de olho em ex-atletas na janela

Lucas Paquetá (28 anos, West Ham)

Inocentando da acusação de envolvimento em esquema de manipulação de apostas, Paquetá voltou a ser especulado em grandes equipes inglesas. Na última janela, recusou um movimento para o Aston Villa, que se encontra entre os líderes da Premier League.

Valor de mercado: € 35 milhões (R$ 222 milhões)

Vendido por € 35 milhões (R$ 149 milhões) ao Milan, em 2018

Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade (4%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 1,4 milhão (R$ 8,9 milhões) aos cofres rubro-negros.

Lucas Paquetá chama companheiros para comemorar gol na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

João Gomes (24 anos, Wolverhampton)

Nos últimos meses, a imprensa inglesa colocou o volante na mira do Manchester United. Apesar do péssimo momento de sua equipe, lanterna da Premier League, continua fazendo boas partidas. Justamente em duelo com o clube que o deseja, na penúltima rodada do campeonato, João Gomes foi eleito o melhor em campo.

Valor de mercado: € 40 milhões (R$ 254 milhões)

Vendido por € 18,7 milhões (R$ 103,2 milhões) ao Wolves, em 2023

Flamengo tem direito a 10% de futura venda, mais o mecanismo de solidariedade (4%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 5,6 milhões (R$ 35,6 milhões) aos cofres rubro-negros.

João Gomes disputa bola em jogo contra o Manchester United (Foto: Oli Scarff / AFP)

Wesley (22 anos, Roma)

Apesar de ter chegado ao clube italiano há apenas seis meses, Wesley rapidamente se consolidou como titular e em posição diferente, na ala esquerda. O bom momento e a versatilidade fazem com que pareça questão de tempo para outros grandes europeus buscarem sua contratação.

Valor de mercado: € 35 milhões (R$ 222 milhões)

Vendido por € 25 milhões (R$ 163 milhões) à Roma, em 2025

Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade (2,5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 800 mil (R$ 5 milhões) aos cofres rubro-negros.

Wesley comemora gol em jogo que foi eleito melhor em campo (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Hugo Souza (26 anos, Corinthians)

O goleiro se firmou como titular absoluto do Corinthians, campeão da Copa do Brasil, e é frequentemente convocado para a Seleção Brasileira. O clube paulista já até recusou proposta do Milan por Hugo Souza.

Valor de mercado: € 10 milhões (R$ 63 milhões)

Vendido por € 800 mil (R$ 4,8 milhões) ao Corinthians, em 2024

Flamengo tem direito a 40% de futura venda, mais o mecanismo de solidariedade (5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 4,5 milhões (R$ 29,6 milhões) aos cofres rubro-negros.

Hugo Souza celebra título da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

Matheuzinho (25 anos, Corinthians)

É outro atleta que se firmou no Corinthians. Foi, inclusive, um dos grandes destaques da final da Copa do Brasil contra o Vasco. Em boa fase em posição carente no futebol mundial, pode despertar desejo de equipes de fora do país.

Valor de mercado: € 6 milhões (R$ 38 milhões)

Vendido por € 4 milhões (R$ 21 milhões) ao Corinthians, em 2024

Flamengo tem direito a 30% de futura venda, mais o mecanismo de solidariedade (2,5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 1,9 milhão (R$ 12 milhões) aos cofres rubro-negros.

Matheuzinho vibra após gol com sua contribuição na final da Copa do Brasil (Foto: Andrão Fabiano / Código 19 / Gazeta Press)

Rodrigo Muniz (24 anos, Fulham)

Titular na Premier League antes de sofrer lesão, Muniz foi desejado pela Atalanta, da Itália, na última janela de transferências. Atualmente, os goleadores são os jogadores mais valorizados no mercado: 11 dos 25 mais caros do período de negociações do verão europeu foram centroavantes.

Valor de mercado: € 25 milhões (R$ 159 milhões)

Vendido por € 8 milhões (R$ 50 milhões) ao Fulham, em 2021

Flamengo tem direito a 25% de futura venda, mais o mecanismo de solidariedade (3,5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 7,1 milhões (R$ 45,1 milhões) aos cofres rubro-negros.

Rodrigo Muniz comemora gol nos gramados do futebol inglês (Foto: Ben Stansall / AFP)

Vini Souza (26 anos, Wolfsburg)

O volante já rodou bastante o futebol europeu desde a saída do Rubro-Negro. Atualmente, é titular do Wolfsburg, da Alemanha, que pagou € 15 milhões por sua contratação na última janela. Uma saída agora é improvável, mas Vinição pode virar alvo de equipes maiores se mantiver a boa fase.

Valor de mercado: € 12 milhões (R$ 76 milhões)

Vendido por € 2,5 milhões (R$ 16,3 milhões) ao Lommel SK, em 2020

Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade (4%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 480 mil (R$ 3 milhões) aos cofres rubro-negros.

Vini Souza posa com camisa do Wolfsburg em anúncio de sua contratação (Foto: Divulgação / Wolfsburg)

Vini Jr (25 anos, Real Madrid)

Ídolo do Real Madrid e decisivo na conquista de duas Champions, Vini tem muito prestígio no clube espanhol. No entanto, já foi especulado no futebol saudita durante a última temporada. Além disso, não tem a melhor das relações com o técnico Xabi Alonso.

Valor de mercado: € 150 milhões (R$ 954 milhões)

Vendido por € 45 milhões (R$ 164 milhões) ao Real Madrid, em 2018

Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade (2,5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 3,7 milhões (R$ 23,8 milhões) aos cofres rubro-negros.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso à beira do campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Matheus Gonçalves (20 anos, Al-Ahli SFC)

Sem espaço no elenco de Filipe Luís, Matheus Gonçalves foi negociado com o futebol saudita na última janela de transferências. Por lá, tem atuado com mais frequência. O desenvolvimento de seu futebol pode render novos movimentos no mercado da bola.

Valor de mercado: € 9 milhões (R$ 57 milhões)

Vendido por € 9 milhões (R$ 50 milhões) ao Al-Ahli, em 2025

Flamengo tem direito a 20% de futura venda, mais o mecanismo de solidariedade (3,5%). Se negociado pelo valor de mercado atual, renderia € 2,1 milhões (R$ 13,3 milhões) aos cofres rubro-negros.