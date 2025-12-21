Hugo Souza ironiza Vegetti após título do Corinthians contra o Vasco

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vibrou com o título da Copa do Brasil e não deixou de cutucar o atacante Pablo Vegetti, do Vasco da Gama. Neste domingo (21), o Timão venceu por 2 a 1 e ficou com a taça da competição.

O arqueiro fez um desabafo ao dizer que ninguém acreditava no Corinthians, inclusive apontando que muitos afirmavam que a equipe não passaria por rivais como Palmeiras e Cruzeiro. Hugo Souza ainda ironizou Pablo Vegetti ao lembrar que o atacante do Vasco chegou a dizer que a Neo Química Arena, no primeiro jogo, era "a casa deles".

— Falaram que a gente não passaria do Palmeiras, e passamos. Falaram que não passaríamos do Cruzeiro… Primeiro teve Athletico… Passamos. Cruzeiro, passamos. Depois do nosso primeiro jogo, falaram que a gente perdeu a chance de ser campeão. Fizeram faixinha de campeão aqui no Rio de Janeiro. O Vegetti, no jogo de lá, falou que eles estavam jogando na casa deles. Mas nosso time, com muita humildade, muito pé no chão, muito trabalho. A gente veio aqui, mostrou o que é o Corinthians, mostrando que nós somos grandes demais, que podem falar o que for, a gente tá na história, esse time tá na história, esse elenco tá na história — disse Hugo Souza à "TV Globo".

Hugo Souza também destacou a força do grupo, a superação ao longo da competição e o significado pessoal da conquista, ressaltando a importância da fé e da gratidão no momento mais marcante da temporada.

— E eu só tenho uma pessoa a agradecer, que é Jesus Cristo, porque, se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia d'Ele, a minha vida não seria dessa forma. Eu não estaria nem aqui. Mas, pela misericórdia e graça do Senhor, eu estou aqui podendo escrever meu nome na história do clube mais uma vez, assim como foi no Paulista. Agora, a gente encerra o ano com a Copa do Brasil. Dois títulos, estamos na história. Glória a Deus por isso — completou.

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

