Flamengo recebe milhões por transferência de prata da casa na Europa

O Flamengo receberá cerca de R$ 3 milhões pela transferência de Vinícius Souza ao Wolfsburg, da Alemanha. O volante de 26 anos trocou o Sheffield United, da Inglaterra, pelos Lobos, que pagaram 15 milhões de euros (cerca de R$ 95,8 milhões na cotação atual) pela contratação.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Mikey Johnston, provável reforço do Flamengo?

Por sua vez, o Rubro-Negro tem direito a 3,05% do valor da transação pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores. Em transferências internacionais, 5% do valor pago pelo atleta é reservado para esse mecanismo, distribuídos entre todas as equipes em que o jogador esteve registrado entre os 12 e 23 anos. Como "Vinição" deixou o Fla aos 21, não recebe o percentual completo.

Nas redes sociais, via conta do clube em português no "X" (antigo Twitter), o Wolfsburg anunciou o volante como "Garoto do Ninho". O vínculo de Vini Souza com o clube alemão vai até 2030.

continua após a publicidade

Carreira de Vinícius Souza

Carioca de Padre Migue, Vinicius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014, na equipe sub-15 do clube. Em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, jogando nos minutos finais de um empate 1-1 no Campeonato Carioca. O jogador se destacou no Campeonato Brasileiro da série A em 2019, ano em que foi inclusive campeão da Libertadores, com o time de Jorge Jesus.

Em 2020, Vinicius teve seu passe vendido por € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões) por seu passe para o Lommel, da Bélgica, marcando sua primeira passagem pelo futebol europeu. Em agosto de 2023, Vinícius assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo