Corinthians: Matheuzinho ganha protagonismo entre estrelas e termina o ano em alta

A temporada de 2026 terminou em alta para o Corinthians com a conquista da Copa do Brasil. Além dos protagonistas Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza, o lateral Matheuzinho fechou o ano com números expressivos e em evidência no elenco alvinegro.

Na grande final da Copa do Brasil, o jogador foi decisivo. Ele deu a assistência para o gol de Yuri Alberto, que abriu o placar, e participou diretamente da construção do segundo tento. A jogada começou em passe de Matheuzinho para o camisa 9, que, livre dentro da área, rolou para Memphis Depay marcar o gol do título.

Em 58 partidas no ano, 53 foram entre os titulares. O lateral somou 3 gols e 6 assistências, além de 1.0 passe decisivo por jogo. No um contra um, registrou 55% de eficiência nos duelos, 2.7 desarmes e 1.2 interceptação por jogo, números que explicam as 3.7 bolas recuperadas por partida. Mesmo com 31% de acerto nos cruzamentos, índice ainda em busca de evolução, manteve média baixa de faltas (1.1 por jogo) e avaliação sólida no Sofascore, com nota 7.11.

No recorte geral da passagem pelo clube, Matheuzinho acumula 109 jogos pelo Timão, 85 como titular, com 5 gols e 7 assistências. A média de 0.9 passe decisivo por jogo, 54% de eficiência nos duelos, 2.2 desarmes e 1.1 interceptação por partida reforçam um perfil competitivo e confiável na recomposição defensiva, com 3.3 bolas recuperadas por jogo.

O aproveitamento de 31% nos cruzamentos segue idêntico ao de 2025, enquanto a média de faltas cai para 0.7 por jogo. A nota 7.05 no Sofascore consolida um desempenho regular, com impacto crescente em momentos de aceleração ofensiva e boa leitura defensiva ao longo da trajetória no Corinthians.

Nos números de destaque do clube na temporada, ele terminou como o terceiro jogador com mais assistências, com seis, atrás apenas de Memphis e Garro. Também foi o segundo em participações diretas em gols, com nove, além de liderar o elenco em número de jogos, ao lado de Yuri Alberto, com 58 partidas. Já em minutagem em campo, aparece na segunda colocação, com 4900 minutos, ficando atrás somente do goleiro Hugo Souza.

Matheuzinho, lateral do Corinthians (Foto: Anderson Romão/Agif/Gazeta Press)

Veja abaixo os números de Matheuzinho pelo Corinthians

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025:

58 jogos (53 titular) 3 gols 6 assistências 1.0 passes decisivos por jogo 31% acerto no cruzamento 55% eficiência nos duelos 2.7 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 3.7 bolas recuperadas por jogo 1.1 faltas por jogo Nota Sofascore 7.11

Matheuzinho pelo Corinthians: