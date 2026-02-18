IA analisa probabilidades e bate o martelo em placar de Lanús x Flamengo

O Flamengo enfrenta o Lanús pela final da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires. A competição reúne o campeão da Libertadores e o vencedor da Sul-Americana de 2025.

continua após a publicidade

O clube carioca chega à decisão após conquistar seu quarto título da Libertadores, em cima do Palmeiras, por 1 a 0, na final disputada em Lima.

A inteligência artificial do Google analisou as nuances da partida para apontar o favorito ao título.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💻Gemini crava placar do jogo de ida

Embora o Flamengo tenha mais recursos técnicos, o jogo na Argentina costuma ser "encardido". O histórico do Lanús contra brasileiros é positivo, e eles sabem que precisam levar alguma vantagem para o Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Placar Provável: Lanús 1 x 1 Flamengo

Mais detalhes sobre Lanús x Flamengo

A arbitragem do primeiro jogo ficará sob responsabilidade do venezuelano Alexis Herrera, que contará com o auxílio de Jorge Urrego e Lubin Torrealba. Carlos Orbe comandará o VAR durante a partida.

O formato da competição prevê dois jogos sem a regra do gol qualificado fora de casa. Caso haja empate no placar agregado após a segunda partida, a decisão será levada para prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

continua após a publicidade

🎰Aposte em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O mando de campo neste primeiro confronto pertence ao time argentino, com o jogo de volta programado para acontecer no Rio de Janeiro.