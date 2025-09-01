Lucas Paquetá, criado nas categorias de base do Flamengo, contribuiu com um gol na vitória do West Ham por 3 a 0 contra o Nottingham Forest e fez uma comemoração que gerou muita repercussão internacional. No ato, o jogador simulou uma ligação telefônica e em seguida beijou o escudo do clube londrino.

Lucas Paquetá subiu aos profissionais do Flamengo em 2017 e conquistou apenas um título carioca pelo clube. Ele saiu no final de 2018 e não participou do time histórico comandado por Jorge Jesus que conquistou Libertadores e Brasileirão.

No Flamengo, Paquetá conquistou os torcedores por sua qualidade técnica, pelas dancinhas, mas principalmente por ser um rubro-negro como eles. Absolvido de uma acusação de manipulação de resultados na Inglaterra, o meia voltou a atuar pela Premier League e foi convocado para os últimos jogos das eliminatórias da Seleção Brasileira.

Paquetá e Vinicius Júnior com camisa do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Flamengo x Grêmio

Flamengo e Grêmio empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Arrascaeta abriu o placar para o time da casa. Já na reta final da partida, o goleiro Tiago Volpi, de pênalti, deixou tudo igual. Ambos os gols foram no segundo tempo.

Aston Villa pode fazer investida por Paquetá

Foi noticiado no último sábado (30) que o Aston Villa estaria próximo de um acordo com o West Ham para contratar Lucas Paquetá, por empréstimo com obrigação de compra. O clube de Birmingham ofereceu 50 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que já aceitou a mudança para a equipe. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Caso a negociação de Paquetá se concretize, o brasileiro será a quarta contratação do clube na atual janela de transferências. Lucas se juntaria ao centroavante Evann Guessand, ao zagueiro Yasin Özcan e o goleiro Marco Bizot.