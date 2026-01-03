Olheiro Lance!: opções para o Flamengo se não conseguir Kaio Jorge

Tudo indica que será difícil o Flamengo contratar o atacante Kaio Jorge, uma vez que a pedida de 50 milhões de euros do Cruzeiro está bem distante dos € 24 milhões + Everton Cebolinha propostos pelo Rubro-Negro. No entanto, a diretoria pretende conseguir um substituto à altura de Pedro para o comando de ataque nesta janela de transferências. O "Olheiro Lance!", então, listou três possíveis nomes para o clube investir se a negociação pelo artilheiro do último Brasileirão falhar.

Para essa busca, foram consideradas as características desejadas pelo Flamengo. José Boto e Filipe Luís querem um atacante de mais mobilidade que Pedro e, de preferência, jovem. Kaio Jorge, por exemplo, tem apenas 23 anos. Na lista abaixo, a idade máxima para os atletas sugeridos foi de 26 anos.

Olheiro Lance!: centroavantes para o Flamengo

Marcos Leonardo (Al-Hilal, 22 anos)

Marcos Leonardo seria o jogador de perfil mais semelhante a Kaio Jorge. É móvel, ainda que menos que o cruzeirense, e muito confiável dentro da área. Além disso, já se provou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Santos. A situação no Al-Hilal, porém, é uma incógnita. Mesmo em ótimo momento, quando figurou entre os artilheiros da Copa do Mundo de Clubes, teve a saída especulada. Acabou ficando, passou a vestir a camisa 9 e marcou seis gols nos seis jogos mais recentes do "Sauditão".

Apesar do bom momento, não é possível descartar uma saída devido à rotatividade no país. Os clubes mais endinheirados costumam trocar suas principais peças a cada janela, sempre buscando jogadores ainda mais badalados, enquanto lidam com o limite de estrangeiros inscritos. Foi por isso que Marcos Leonardo quase deixou o clube há seis meses, e nada impede que o cenário se repita. O Al-Hilal pagou 40 milhões de euros ao Benfica pela contratação do artilheiro, que hoje já está avaliado em € 20 milhões, segundo o site especializado Transfermarkt.

Marcos Leonardo acena com "joinha" durante jogo contra o Manchester City no Mundial (Foto: André Durão / Agência Enquadrar)

Cucho Hernández (Real Bétis, 26 anos)

O colombiano Cucho Hernández traria bastante mobilidade ao ataque rubro-negro: é mais leve, ágil, habilidoso e, apesar de costumar jogar de 9, pode atuar em outas posições. Entre as opções, seria a mais apropriada para estar em campo ao lado de Pedro, e não só na ausência do ídolo do Flamengo.

continua após a publicidade

Cucho chegou ao futebol europeu muito jovem, com 18 anos, e rodou equipes antes de se transferir para o futebol dos Estados Unidos. Por lá, vestindo a camisa do Columbus Crew, virou uma das grandes referências locais, com números muito expressivos. Justamente por isso, foi especulado no Flamengo na época. No entanto, o Bétis que conseguiu sua contratação, em fevereiro de 2025, por € 13 milhões.

Na atual temporada, Hernández está adaptado ao futebol espanhol e já soma sete gols e três assistências em 17 jogos de La Liga. O bom momento na Europa do jogador, avaliado em € 18 milhões, indica que não seria uma negociação fácil para o Rubro-Negro. A possibilidade de brigar por grandes títulos, bem maior que no Bétis, poderia ser um meio de convencimento ao atleta.

Cucho Hernández celebra gol pelo Real Bétis no Campeonato Espanhol (Foto: Divulgação / Real Bétis)

Evanilson (Bournemouth, 26 anos)

A negociação por Evanilson provavelmente seria a mais complicada para o Flamengo. Revelado na base do Fluminense, é titular do Bournemouth na Premier League e já foi especulado em clubes maiores, como o Manchester United. É um centroavante de área, mas um pouco mais móvel que Pedro, apesar de menos técnico.

O valor de mercado assusta: € 40 milhões. Os centroavantes do futebol inglês costumam movimentar bastante dinheiro e não seria fácil tirá-lo de lá. Ainda que uma transferência não dependa apenas do jogador, o Rubro-Negro teria um caminho importante para o convencimento: a Seleção Brasileira. Mesmo que goze de prestígio em sua equipe, Evanilson não vive a melhor fase, com apenas dois gols na atual edição do campeonato, e não é convocado desde 2024. Um retorno ao Brasil, seguindo os passos de Vitor Roque e Kaio Jorge, poderia colocá-lo no radar de Carlo Ancelotti.