Europeus reagem a interesse do Manchester United em ex-Flamengo: 'Adoraria ver'

De olho na sequência da temporada europeia, o Manchester United já definiu o perfil de suas contratações e tem interesse na contratação de um ex-jogador do Flamengo. Segundo informações divulgadas pelo jornal "Record", de Portugal, o técnico Rubén Amorim teria indicado a contratação de João Gomes, atualmente no Wolverhampton. Após a divulgação da notícia, os torcedores europeus elogiaram a indicação.

Desde que foi vendido pelo Flamengo, João Gomes disputa a Premier League pelo Wolverhampton. Atuando pelo futebol inglês, o meia acumula boas atuações que o levaram a defender a Seleção Brasileira em algumas oportunidades. Nesta temporada, o camisa 8 esteve em campo em todos os 14 jogos disputados pela equipe.

Nas redes sociais, os torcedores ingleses reagiram ao interesse do Manchester United na contratação de João Gomes. Na visão de um dos internautas, o ex-Flamengo está pronto para assumir uma vaga no meio-campo da equipe. Confira abaixo.

Tradução: Eu adoraria ver João Gomes no Manchester United. Existe alguma chance real de o contratarmos em janeiro?

Tradução: João Gomes seria uma adição inteligente. Jovem, talentoso e pronto para dar mais energia ao nosso meio-campo. O United se movimenta com propósito!

Tradução: João Gomes é indiscutivelmente um dos jogadores mais agressivos e consistentes na marcação da Premier League, com um ótimo ritmo de trabalho e capacidade de pressão. O jeito que ele conduz a bola é bom, mas eu gosto particularmente de como ele não arrisca muito nos passes. Ele tem apenas 24 anos e já possui experiência na Premier League. O que você acha?

Tradução: Talento, técnica, agressividade e ritmo de trabalho são o meu perfil de João Gomes após 2 minutos de vídeos

Tradução: João Gomes é sólido defensivamente, mas limitado no ataque. Ele protege bem o meio-campo e trabalha duro, mas seu passe e criatividade ainda precisam ser aprimorados. Ele é confiável, mas ainda não é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida.

João Gomes deixou o Flamengo para rumar à Premier League

João Gomes surgiu no Flamengo em 2021 e se consolidou como um titular do técnico Dorival Junior na temporada 2022, quando o Rubro-negro conquistou a Libertadores pela última vez. Assim, em janeiro de 2023, o meio-campista foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Com o interesse, o Manchester United pode ser o terceiro clube da carreira de João Gomes.

