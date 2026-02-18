Título da Viradouro no Carnaval é presságio do Brasileirão? Entenda

O título da Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026, conquistado nesta quarta-feira (18), é "bom sinal" para os times do estado de olho no Brasileirão. Todas as vezes em que a escola de samba de Niterói conquistou o primeiro lugar no Grupo Especial, um clube carioca se sagrou campeão brasileiro ao fim da temporada.

O primeiro título da Viradouro veio em 1997, com o enredo "Trevas! Luz! A Explosão do Universo". Naquele ano, o Vasco levou o Campeonato Brasileiro, ao superar o Palmeiras na final com dois empates; o Cruz-Maltino tinha vantagem por ter a melhor campanha na primeira fase.

Em 2020, a escola niteroiense voltou a levantar o troféu do Carnaval no Rio de Janeiro, com enredo "De Alma Lavada". Desta fez, foi o Flamengo quem conquistou o título do Brasileirão, com a decisão indo para a última rodada e contando com tropeço do Internacional para garantir o octa ao Rubro-Negro.

Por fim, o Botafogo também sorriu junto à Viradouro. Em 2024, a Furacão Vermelho e Branco foi campeã com o enredo "Arroboboi, Dangbé", e o Glorioso teve ano histórico não só com o título brasileiro, como também da Libertadores.

Desfile da Viradouro referenciou Flamengo e Vasco

A Viradouro fez um desfile que entrou para a história do Carnaval do Rio Janeiro na madrugada da última terça-feira (17). A escola de samba de Niterói homenageou Mestre Ciça, figura histórica da folia. Durante a apresentação na Sapucaí, a agremiação mostrou escudos de Flamengo e Vasco.

A relação entre Vasco e Mestre Ciça é antiga. Além de ser o clube do coração do músico, o Cruzmaltino foi o enredo da Unidos da Tijuca em 1998, quando o sambista era o mestre de bateria da escola. Três anos antes, comandou a bateria da Estácio de Sá, que homenageou o Flamengo na Sapucaí.

No desfile da Viradouro, a ala "Centenários das Paixões: Uma Vez Flamengo X De Gama a Vasco, A Epopeia da Tijuca" trouxe componentes fantasiados com escudos dos rivais.

Ala da Viradouro teve escudos de Flamengo e Vasco no Carnaval 2026 (Foto: Luiza Monteiro / Riotur)

