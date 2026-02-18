Recopa: Greve geral na Argentina afeta chegada de torcedores do Flamengo a Lanús

BUENOS AIRES (ARG) — A greve geral na Argentina convocada pela Confederación General del Trabajo (CGT) para esta quinta-feira (19) já impacta a chegada de torcedores do Flamengo ao jogo de ida da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús. A partida está marcara para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires.

A expectativa inicial era de cerca de mil rubro-negros no país, mas parte deles teve voos cancelados ou enfrenta incerteza sobre deslocamentos internos em razão da paralisação nacional.

O movimento foi convocado pela CGT em oposição à proposta de reforma trabalhista do governo de Javier Milei. O Senado aprovou preliminarmente o projeto na última semana, após alterações no texto. Segundo a central sindical, não haverá mobilizações nas ruas, mas interrupção de atividades em diversos setores.

No setor aéreo, a Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 255 voos em toda a sua rede. De acordo com a empresa, mais de 31 mil passageiros serão afetados, sendo 219 voos domésticos, 32 regionais e quatro internacionais. O impacto econômico estimado é de US$ 3 milhões.

A Latam, por sua vez, emitiu comunicado afirmando que foi preciso alterar a programação e cancelar voos à Argentina por conta da greve geral. Será possível remarcar sem custos ou pedir o reembolso das passagens.

Por outro lado, há empresas que, além de cancelarem os voos, não dão opção de reembolso aos clientes. O Lance! conversou com um torcedor do Flamengo que iria a Buenos Aires, mas teve a passagem cancelada pela "Jetsmart"; segundo ele, a única alternativa sem custos proposta pela companhia é a remarcação da passagem para o próximo mês.

— A gente tinha um grupo aqui de WhatsApp, onde tinha uma galera no mesmo voo que o meu, e hoje, por volta da tarde, um rapaz verificou o status do voo e tava lá cancelado. Todo mundo começou a verificar e era o mesmo voo, e bateu aquele desespero e o dono da agência foi correr atrás ligando para a Jet Smart, a empresa que eles compraram as passagens aéreas — disse Arthur Agnelo.

— A princípio a gente achou que o problema era só com a companhia, mas depois, conforme as horas foram passando, a gente viu que outras empresas, Latam, entre outras, também cancelaram seus voos. Ficamos de mãos atadas, não teve opção de antecipar o voo e, pelo visto, a JetSmart não dá opção de estorno, não está querendo devolver o dinheiro. A única sugestão de realocar o voo pro dia 15 de março para não ter custo, absurdo. Eu e mais várias outras pessoas estamos no mesmo barco — completou Arthurzinho, como é conhecido nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com a JetSmart e aguarda um retorno sobre a situação.

Além do transporte aéreo, sindicatos do transporte terrestre confirmaram a adesão. A paralisação atinge ônibus e trens, o que compromete o acesso ao estádio em Lanús. A União Tranviarios Automotor (UTA) e a Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunciaram interrupção dos serviços por 24 horas.

Outras categorias também aderiram. A Asociación Bancaria informou que não haverá atendimento presencial em bancos públicos e privados. O sindicato dos caminhoneiros confirmou que não haverá coleta de resíduos, transporte de cargas ou serviço postal. Entidades que representam trabalhadores da saúde indicaram funcionamento restrito a emergências em parte dos hospitais. Universidades cancelaram atividades.

Diante do cenário, as caravanas com rubro-negros terão número de integrantes reduzido. Eram previstas cerca de mil pessoas na Argentina para acompanhar o Mais Querido; agora estima-se que apenas 150 devem chegar a Buenos Aires. Um evento que reunia rubro-negros na cidade nesta quarta-feira (18), inclusive, precisou ser encerrado mais cedo, já que não haverá transporte público a partir da meia-noite.

O Lance! procurou a Conmebol, que informou que a partida está mantida no horário previsto e que não houve alteração na programação oficial do jogo do Flamengo. O clube, por sua vez, segue planejamento normal e não foi informado de possíveis mudanças.

Evento com torcedores do Flamengo em Buenos Aires, na Argentina, na véspera do jogo de ida da Recopa (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

