Relação com Xabi Alonso pode complicar renovação de Vini Jr
Atacante brasileiro não pretende renovar seu contrato enquanto sua relação com o técnico Xabi Alonso seguir difícil
Vini Jr informou à direção do Real Madrid que não pretende renovar seu contrato, que vai até junho de 2027, enquanto sua relação com o técnico Xabi Alonso seguir difícil. A decisão foi comunicada em uma reunião com o presidente Florentino Pérez, realizada no fim de outubro. A informação é do jornalista Mario Cortegana, do "The Athletic".
Relação desgastada desde o Mundial de Clubes
As tensões entre jogador e treinador têm origem na semifinal do Mundial de Clubes, em julho, quando Alonso planejava iniciar a partida com o brasileiro no banco. Porém, uma lesão de Trent Alexander-Arnold alterou a ideia inicial, e Vini Jr. atuou como titular, mas deslocado para o lado direito. Desde então, completou apenas cinco dos 17 jogos da temporada e começou no banco em quatro ocasiões.
O episódio mais recente ocorreu no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando Vinicius deixou o campo irritado após ser substituído e manifestou insatisfação. Depois da partida, conversou com Florentino Pérez para pedir desculpas e, no mesmo encontro, Vini Jr comunicou a posição de não avançar com a renovação diante do atual cenário com Xabi Alonso.
Negociações travadas e novas exigências
As conversas para estender o vínculo começaram em janeiro de 2025, mas foram suspensas após as partes não chegarem a um acordo, em informação confirmada pelo Lance!. O Real Madrid ofereceu aumento para cerca de 20 milhões de euros líquidos anuais, proposta não aceita. A equipe do jogador solicitou um contrato de valor histórico, atingindo até 30 milhões de euros por temporada, incluindo bônus de desempenho e de renovação — patamar semelhante ao que o clube concedeu a Cristiano Ronaldo no passado.
Segundo Mario Cortegana, fontes apontam que, apesar da questão financeira, o principal obstáculo segue sendo a convivência com Alonso. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele não se sente tratado de forma justa e que a ausência do nome do treinador na carta pública de desculpas após o clássico foi deliberada.
Preocupação interna e futuro indefinido
A situação causa apreensão no Real Madrid, que valoriza o atacante e reconhece sua importância esportiva e institucional. O clube busca equilibrar o apoio ao brasileiro com a defesa das decisões de Xabi Alonso, cuja gestão é bem avaliada pela diretoria. Internamente, há expectativa de que bons resultados aproximem novamente treinador e jogador.
Florentino Pérez mantém relação próxima com Vini Jr, reforçada em episódios marcantes da carreira do atacante no clube. Mesmo assim, a incerteza sobre sua permanência cresce, enquanto o tema se torna pauta diária nas discussões internas e externas ao Real Madrid.
Vini Jr põe Real Madrid em sinuca de bico
Caso não renove seu contrato até o fim da temporada, Vini Jr colocará o Real Madrid em uma situação complicada. O clube deve receber consultas de outros interessados na contratação do brasileiro na janela de transferências do verão europeu de 2026, caso mantenha seu vínculo até junho de 2027.
Diante desse cenário, o Real Madrid terá três opções: aceitar os termos de Vini Jr e dar um novo contrato, negociar a saída do brasileiro para outra equipe ou estender a corda em busca de uma renovação sem acatar as exigências do camisa sete com o risco do jogador assinar um pré-contrato em janeiro de 2027 e deixar o clube espanhol sem custos.
Aos 25 anos, Vini Jr segue sendo monitorado por clubes europeus, mas também por equipes da Arábia Saudita, que possuem um enorme músculo econômico. No entanto, o atacante tem muita identificação com o Real Madrid e faz um bom início de temporada, onde acumula cinco gols e quatro assistências.
